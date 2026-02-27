Pasar papel aluminio por la parrilla: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Una técnica fácil de limpieza que puede mejorar la higiene y alargar la vida útil de la parrilla: sólo se necesita papel aluminio.

Para limpiar la parrilla sin cepillo se debe buscar un elemento que tenga propiedades abrasivas. Foto: Shutterstock

La parrilla se ha convertido en un instrumento casi fundamental en las casas de los argentinos. Sin embargo, muchas veces no se cuida de la manera adecuada y esto termina con grasa acumulada en su superficie e inclusive con marcas claras de óxido.

Si vemos esto en nuestra parrilla es momento de actuar: cocinar de esta manera puede incluso tener consecuencias en la salud. Pero la solución puede estar en la alacena utilizando solamente papel aluminio para su limpieza. Lo imporante es pasarlo cada vez que terminamos de usarla. Aunque pueda parecer una técnica improvisada, muchos la recomiendan por su practicidad.

Para qué sirve el papel aluminio en la parrilla Cuando falta un cepillo para la limpieza de la parrilla en casa, debemos recurrir a otras herramientas que puedan actuar como abrasivos suaves. En este sentido, el papel aluminio juega un papel fundamental. Para usarlo, debemos formar una bola compacta y pasarlo por la parrilla aún tibia. Esto permite desprender residuos quemados sin dañar el metal. La clave está en hacerlo con la superficie caliente, ya que el calor facilita que la grasa se ablande y se desprenda con mayor facilidad.

Papel aluminio: descubre las maneras de incorporarlo en diferentes tareas Foto: Freepik El papel aluminio resulta un aliado para la limpieza de la parrilla después de su uso. Foto: Freepik Por qué lo recomiendan Quienes recomiendan esta técnica señalan que ayuda a mantener la parrilla en mejores condiciones y evita que los residuos viejos alteren el sabor de las próximas comidas. Una rejilla limpia no solo mejora la higiene, sino que también favorece una cocción más pareja. Otro punto a favor es que reduce el riesgo de humo excesivo generado por grasa acumulada.