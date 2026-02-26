Transición de verano a otoño: el color de uñas que será tendencia

Verano y otoño se fusionan en una nueva tendencia de uñas que combina tonos cálidos y sofisticados para acompañar el cambio de estación.

El tono terracota se impone como protagonista en la transición de verano a otoño. Foto: Shutterstock

Con el cambio de estación entre verano y otoño comienzan a surgir nuevas propuestas de color para las uñas, marcando una transición que combina la calidez de los últimos días de sol con tonos más sofisticados y otoñales. La tendencia de esta temporada apuesta a un equilibrio entre energía y elegancia.

El color que viene pisando fuerte es el terracota cremoso, un tono que combina matices cálidos del naranja quemado con la sobriedad del marrón. Este color evoca los paisajes de transición de estación y se adapta tanto a looks veraniegos como a los más refinados de otoño.

Por qué el terracota será tendencia en otoño A diferencia de tonos vibrantes típicos del verano, el terracota ofrece profundidad sin ser demasiado oscuro, lo que lo convierte en una opción versátil. Funciona bien tanto en uñas cortas como largas, y combina con una amplia paleta de colores en la ropa, desde blancos y crudos hasta verdes musgo y grisáceos.

Además, este tono es ideal para quienes buscan un acabado elegante y cálido sin renunciar a un toque de personalidad. Su versatilidad también se presta para decoraciones sencillas, como un acento en una o dos uñas con brillo, líneas finas o un diseño minimalista.