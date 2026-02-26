Cómo atraer a las abejas en verano y por qué son buenas para el jardín

Las abejas en el jardín son una de las aliadas que tenemos en verano para mejorar la reproducción de plantas y mejorar la floración.

Durante el verano, es comun ver abejas en el jardín, estas cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema. No solo buscan néctar y polen, sino que también actúan como agentes claves en la polinización, un proceso esencial para la reproducción de plantas, flores y árboles.

En este sentido, tener abejas en el jardín mejora notablemente la floración y la producción de frutos. Cuando estos insectos se posan sobre las flores, transportan polen de una planta a otra, lo que favorece la fecundación.

Qué hacer para atraer abejas Una de las estrategias más efectivas es incorporar plantas melíferas, es decir, especies que producen abundante néctar. Lavanda, romero, salvia, caléndula y girasol son algunas de las opciones más recomendadas. También es importante elegir flores de distintos colores y con floración escalonada para asegurar alimento durante toda la temporada.

Otro punto clave es evitar el uso de pesticidas químicos, ya que pueden resultar tóxicos para estos polinizadores. En su lugar, se pueden aplicar métodos naturales de control de plagas. Además, dejar pequeños recipientes con agua limpia y poca profundidad puede ayudarlas a hidratarse en días de mucho calor.