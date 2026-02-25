No tires la cáscara de cebolla, es un tesoro: cómo reutilizarla en el jardín

La cáscara de cebolla es un recurso natural para el jardín: aporta nutrientes, sirve como repelente y se convierte en fertilizante ecológico.

La cáscara de cebolla sirve como repelente natural contra plagas en el jardín. Foto: Shutterstock

La cáscara de cebolla suele ser un tesoro que termina en la basura sin que muchos sepan que puede convertirse en un recurso valioso para el jardín. Rica en minerales como potasio, calcio y hierro, este residuo orgánico funciona como fertilizante natural y también como aliado en la prevención de plagas.

Un fertilizante natural y económico Uno de los usos más simples es preparar un abono líquido. Para eso, se deben colocar las cáscaras en un recipiente con agua y dejarlas reposar entre 24 y 48 horas. El líquido resultante adquiere un tono amarronado y puede utilizarse para regar plantas, aportando nutrientes que fortalecen raíces y estimulan el crecimiento.

No tires las cáscaras de cebolla. Foto: Shutterstock La cáscara de cebolla puede transformarse en fertilizante líquido. Foto: Shutterstock Otras opciones para reutilizar la cáscara de cebolla Otra opción es secar las cáscaras y triturarlas para incorporarlas directamente a la tierra o al compost. De esta manera, se descomponen lentamente y enriquecen el sustrato de forma progresiva. Este método es especialmente útil en huertas, macetas y canteros donde el suelo necesita materia orgánica adicional.

Además, la cáscara de cebolla tiene propiedades repelentes. El preparado líquido puede pulverizarse sobre hojas para ayudar a ahuyentar pulgones y otros insectos comunes en el jardín. Si bien no reemplaza tratamientos específicos en casos severos, funciona como medida preventiva y ecológica.