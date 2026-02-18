Huevos revueltos de verano: por qué agregar un chorrito de vinagre en la preparación

El verano invita a recetas simples como los huevos revueltos, pero con un detalle que marca la diferencia.

El verano invita a desayunos más completos y frescos: palta, frutas de estación y unos buenos huevos revueltos que aportan energía sin resultar pesados. En ese contexto, existe un truco culinario poco conocido que puede marcar la diferencia: agregar un chorrito de vinagre a la mezcla antes de llevarla a la sartén.

El vinagre actúa sobre las proteínas del huevo. Al entrar en contacto con el calor, favorece una coagulación más controlada, lo que ayuda a que los huevos queden más cremosos y menos secos. Es el mismo principio químico que se utiliza al preparar huevos pochados, donde el ácido ayuda a que la clara se compacte más rápido.

huevos revueltos Foto: Shutterstock Es un recurso sencillo que puede aplicarse en desayunos o brunch. Foto: Shutterstock Más textura y mejor conservación para los huevos revueltos En preparaciones estivales, donde muchas veces los huevos se combinan con vegetales frescos o se sirven tibios, el vinagre también puede aportar un ligero equilibrio en el sabor, sin que llegue a notarse si se utiliza en mínima cantidad. Basta con unas gotas o media cucharadita por cada dos o tres huevos.

Otro beneficio es que la ligera acidez puede ayudar a mantener una textura más estable durante unos minutos, evitando que los huevos se vuelvan gomosos si no se consumen de inmediato. Esto resulta útil cuando se preparan para brunch o desayunos compartidos.