Mosquitos en verano: cómo hacer un repelente casero fácil y natural

En verano, los mosquitos se multiplican y crece el interés por alternativas caseras para mantenerlos lejos del hogar.

Alejandro Llorente

El calor del verano favorece la proliferación de mosquitos.
El calor del verano favorece la proliferación de mosquitos. Shutterstock

Con la llegada de las altas temperaturas, los mosquitos se convierten en uno de los grandes protagonistas del verano. Además de que su presencia resulta molesta, pueden transmitir enfermedades, por lo que muchas personas buscan alternativas para protegerse dentro del hogar.

Si bien los repelentes comerciales siguen siendo la opción más eficaz, existen preparaciones caseras que pueden ayudar a ahuyentarlos de manera complementaria.

Repelente casero con citronela y limón

La citronela es uno de los aromas más conocidos por su efecto repelente. Para preparar una versión casera se necesita:

  • 1 taza de agua

  • 10 a 15 gotas de aceite esencial de citronela

  • Jugo de medio limón

  • Un frasco con atomizador

Mezclar todos los ingredientes y agitar antes de usar. Se puede rociar en ambientes, cortinas o marcos de ventanas. No se recomienda aplicar directamente sobre la piel sin dilución adecuada.

Las plantas aromáticas pueden ayudar a ahuyentar mosquitos en balcones y patios. Foto: hogarmania.com

Opción de repelente: vinagre y eucalipto

Otra alternativa es hervir hojas de eucalipto en agua durante 10 minutos. Una vez fría la infusión, agregar un chorrito de vinagre blanco y colocar en un pulverizador. Este preparado sirve para aplicar en espacios cerrados o patios.

Plantas que ayudan a repeler

Algunas plantas aromáticas actúan como barrera natural:

  • Albahaca

  • Lavanda

  • Romero

  • Menta

Colocarlas en balcones o cerca de ventanas puede reducir la presencia de insectos.

Un complemento, no un reemplazo

Los especialistas recuerdan que los repelentes caseros pueden ayudar a disminuir la presencia de mosquitos, pero no reemplazan las medidas preventivas recomendadas en zonas con riesgo sanitario. El uso de repelentes aprobados, mosquiteros y la eliminación de agua estancada siguen siendo fundamentales.

