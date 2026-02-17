Mosquitos en verano: cómo hacer un repelente casero fácil y natural

En verano, los mosquitos se multiplican y crece el interés por alternativas caseras para mantenerlos lejos del hogar.

Con la llegada de las altas temperaturas, los mosquitos se convierten en uno de los grandes protagonistas del verano. Además de que su presencia resulta molesta, pueden transmitir enfermedades, por lo que muchas personas buscan alternativas para protegerse dentro del hogar.

Si bien los repelentes comerciales siguen siendo la opción más eficaz, existen preparaciones caseras que pueden ayudar a ahuyentarlos de manera complementaria.

Repelente casero con citronela y limón La citronela es uno de los aromas más conocidos por su efecto repelente. Para preparar una versión casera se necesita:

1 taza de agua

10 a 15 gotas de aceite esencial de citronela

Jugo de medio limón

Un frasco con atomizador Mezclar todos los ingredientes y agitar antes de usar. Se puede rociar en ambientes, cortinas o marcos de ventanas. No se recomienda aplicar directamente sobre la piel sin dilución adecuada.

Se incrementaron los precios de los repelentes por el dengue. Foto: hogarmania.com Las plantas aromáticas pueden ayudar a ahuyentar mosquitos en balcones y patios. Foto: hogarmania.com Opción de repelente: vinagre y eucalipto Otra alternativa es hervir hojas de eucalipto en agua durante 10 minutos. Una vez fría la infusión, agregar un chorrito de vinagre blanco y colocar en un pulverizador. Este preparado sirve para aplicar en espacios cerrados o patios.