Mosquitos en verano: cómo hacer un repelente casero fácil y natural
En verano, los mosquitos se multiplican y crece el interés por alternativas caseras para mantenerlos lejos del hogar.
Con la llegada de las altas temperaturas, los mosquitos se convierten en uno de los grandes protagonistas del verano. Además de que su presencia resulta molesta, pueden transmitir enfermedades, por lo que muchas personas buscan alternativas para protegerse dentro del hogar.
Si bien los repelentes comerciales siguen siendo la opción más eficaz, existen preparaciones caseras que pueden ayudar a ahuyentarlos de manera complementaria.
Repelente casero con citronela y limón
La citronela es uno de los aromas más conocidos por su efecto repelente. Para preparar una versión casera se necesita:
1 taza de agua
10 a 15 gotas de aceite esencial de citronela
Jugo de medio limón
Un frasco con atomizador
Mezclar todos los ingredientes y agitar antes de usar. Se puede rociar en ambientes, cortinas o marcos de ventanas. No se recomienda aplicar directamente sobre la piel sin dilución adecuada.
Opción de repelente: vinagre y eucalipto
Otra alternativa es hervir hojas de eucalipto en agua durante 10 minutos. Una vez fría la infusión, agregar un chorrito de vinagre blanco y colocar en un pulverizador. Este preparado sirve para aplicar en espacios cerrados o patios.
Plantas que ayudan a repeler
Algunas plantas aromáticas actúan como barrera natural:
-
Albahaca
Lavanda
Romero
Menta
Colocarlas en balcones o cerca de ventanas puede reducir la presencia de insectos.
Un complemento, no un reemplazo
Los especialistas recuerdan que los repelentes caseros pueden ayudar a disminuir la presencia de mosquitos, pero no reemplazan las medidas preventivas recomendadas en zonas con riesgo sanitario. El uso de repelentes aprobados, mosquiteros y la eliminación de agua estancada siguen siendo fundamentales.