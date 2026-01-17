Mejor que la citronela: qué plantas tener en casa para alejar mosquitos

Plantas aromáticas y decorativas ayudan a mantener los mosquitos lejos del hogar, ofreciendo frescura y protección natural durante el verano.

Cuando el calor aprieta y las ventanas se abren buscando alivio, los mosquitos se convierten en visitantes indeseados. La citronela suele ser la primera opción natural que aparece en la memoria colectiva para combatirlos, pero no es la única. Hay otras plantas, igual de efectivas, que funcionan como un escudo natural contra las picaduras.

Albahaca La albahaca no solo es la reina de la cocina mediterránea. Su perfume intenso, que realza ensaladas y salsas, resulta insoportable para los mosquitos. En macetas junto a la ventana, se convierte en guardiana discreta y eficaz.

Lavanda La lavanda es un clásico que nunca falla. Su fragancia calma a las personas y espanta a los insectos. En patios y terrazas, sus flores lilas pintan el verano de frescura y serenidad, mientras mantienen a raya a los intrusos alados.

Menta La menta es pura energía. Su olor fresco y penetrante actúa como un repelente natural. Crece rápido, se expande con facilidad y en macetas se controla mejor. Además, regala hojas listas para un té helado o un mojito improvisado.

Romero El romero es doblemente útil: condimenta carnes y guisos, y al mismo tiempo emite un aroma que los mosquitos detestan. Resistente al sol y al calor, es perfecto para balcones y jardines donde se busca sombra y protección.