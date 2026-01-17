Verano en Buenos Aires: el pequeño pueblo turístico para una escapada rápida

En verano, Uribelarrea se consolida como un pueblo cercano a Buenos Aires que ofrece gastronomía, naturaleza y tranquilidad para escapadas cortas.

Cuando llega el verano y el calor se vuelve intenso en la Ciudad de Buenos Aires, muchos buscan una escapada cercana que permita descansar, comer bien y cambiar de aire sin viajar largas distancias. En ese contexto, Uribelarrea aparece como uno de los destinos más elegidos para una salida de fin de semana.

A solo 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Uribelarrea combina naturaleza, aire de pueblo y buena gastronomía. Sus calles arboladas y construcciones bajas transmiten calma y lo convierten en un lugar perfecto para desconectarse del ruido urbano.

Gastronomía y sabores regionales en un solo pueblo Parrillas, restaurantes y casas de campo ofrecen carnes asadas, pastas caseras y picadas con productos locales. Las cervecerías artesanales suman un plan relajado para las tardes de verano, convirtiendo al pueblo en un polo gastronómico cada vez más elegido.

shutterstock_1919058800 La estación de tren y las ferias culturales completan el paseo del pueblo para disfrutar en verano. Foto: Shutterstock Paseos y atractivos El paseo por Uribelarrea también incluye espacios verdes y puntos históricos. La plaza principal, la iglesia Nuestra Señora de Luján y la antigua estación de tren forman parte del recorrido habitual. A esto se suman ferias, eventos culturales y propuestas al aire libre que suelen activarse durante la temporada estival y los fines de semana largos.