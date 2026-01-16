El destino ideal del verano para mayores de 60: cuál es y por qué lo recomiendan

En verano, La Cumbrecita se convierte en el destino ideal recomendado para mayores de 60 que buscan tranquilidad y naturaleza.

En verano no todo tiene que ser playa, multitudes y ruido. Para muchos, sobre todo mayores de 60, la temporada perfecta se disfruta en lugares donde la tranquilidad y la naturaleza son protagonistas. Y ahí aparece La Cumbrecita, en el Valle de Calamuchita, Córdoba, como un destino que combina descanso, aire puro y un encanto único.

Un pueblo peatonal que invita a bajar el ritmo en verano La Cumbrecita es el primer pueblo peatonal de Argentina. Aquí los autos quedan afuera y todo se recorre caminando. Esa simple diferencia cambia la experiencia: calles tranquilas, paseos seguros y la posibilidad de disfrutar del paisaje sin apuro.

Arroyos cristalinos, senderos arbolados y miradores accesibles hacen que el verano en La Cumbrecita sea distinto. No se trata de correr detrás de planes frenéticos, sino de conectar con la calma y el entorno. Para los mayores de 60, es un escenario ideal: caminatas suaves, aire puro y silencio que se agradece.

La Cumbrecita es uno de los pueblos más pintorescos de Córdoba Foto: lacumbrecita.gov.ar Mayores de 60 encuentran en La Cumbrecita el destino ideal para el verano. Foto: lacumbrecita.gov.ar Cultura y sabor centroeuropeo La impronta alemana y suiza se nota en la arquitectura y en la gastronomía. Casas de madera, cervezas artesanales y platos típicos como goulash o strudel convierten cada comida en parte del viaje.