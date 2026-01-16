Verano en Brasil: qué playas conviene evitar por contaminación

Este verano algunas playas de Brasil presentan contaminación y no están aptas para bañarse, según un nuevo informe.

El verano en Brasil expone problemas de contaminación en playas muy visitadas.

Brasil se ha convertido en uno de los destinos más elegidos este verano. Sus playas invitan a cruzar la frontera y disfrutar del agua. Sin embargo, un relevamiento reciente encendió las alarmas sobre la calidad del agua en alguno de los destinos más buscados por los turistas.

El Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) publicó el informe de balneabilidad Nº 8 y los números hablan por sí solos: de los 259 puntos monitoreados, apenas 174 están aptos para el baño, lo que representa un 67,18% del total. El resto muestra niveles de contaminación que hacen repensar la idea de un chapuzón despreocupado.

Playas bajo la lupa El relevamiento puso el foco en sectores muy visitados, donde conviene extremar precauciones:

Balneario Camboriú

Bombas y Bombinhas

Florianópolis

Botafogo y Arpoador (Río de Janeiro)

Búzios (playa Armação)

Guarujá e Ilhabela Son nombres que suenan a vacaciones soñadas, pero que hoy aparecen en la lista de sitios con problemas de balneabilidad.

Florianópolis playa brasil Florianópolis, ícono del verano brasileño, con playas bajo alerta por calidad del agua. Leonardo Sousa El dato que no hay que perder de vista La contaminación no es pareja ni permanente: puede variar según las lluvias, el movimiento turístico y otros factores ambientales. Por eso, el IMA recomienda chequear siempre los reportes oficiales antes de meterse al mar. El último informe está disponible en el portal balneabilidade.ima.sc.gov.br.