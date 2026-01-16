Verano en Brasil: qué playas conviene evitar por contaminación
Este verano algunas playas de Brasil presentan contaminación y no están aptas para bañarse, según un nuevo informe.
Brasil se ha convertido en uno de los destinos más elegidos este verano. Sus playas invitan a cruzar la frontera y disfrutar del agua. Sin embargo, un relevamiento reciente encendió las alarmas sobre la calidad del agua en alguno de los destinos más buscados por los turistas.
El Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) publicó el informe de balneabilidad Nº 8 y los números hablan por sí solos: de los 259 puntos monitoreados, apenas 174 están aptos para el baño, lo que representa un 67,18% del total. El resto muestra niveles de contaminación que hacen repensar la idea de un chapuzón despreocupado.
Te Podría Interesar
Playas bajo la lupa
El relevamiento puso el foco en sectores muy visitados, donde conviene extremar precauciones:
Balneario Camboriú
Bombas y Bombinhas
Florianópolis
Botafogo y Arpoador (Río de Janeiro)
Búzios (playa Armação)
Guarujá e Ilhabela
Son nombres que suenan a vacaciones soñadas, pero que hoy aparecen en la lista de sitios con problemas de balneabilidad.
El dato que no hay que perder de vista
La contaminación no es pareja ni permanente: puede variar según las lluvias, el movimiento turístico y otros factores ambientales. Por eso, el IMA recomienda chequear siempre los reportes oficiales antes de meterse al mar. El último informe está disponible en el portal balneabilidade.ima.sc.gov.br.
Tendencia: turismo más consciente
La postal de playa perfecta se completa con información confiable. Saber qué lugares están aptos y cuáles conviene evitar es parte de un turismo más consciente, que cuida la salud y también el entorno.