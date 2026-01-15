Pelopincho en verano: el truco más fácil para reparar la lona pinchada sin gastar de más

En verano, la pileta de lona es protagonista, aunque los pinchazos siguen siendo el gran desafío para mantenerla intacta.

La pileta de lona es la opción más elegida en los patios durante el verano. Foto: Shutterstock

La pileta de lona o de Pelopincho se convierte en la gran aliada para refrescarse en casa sin gastar dinero en verano. Sin embargo, un pequeño pinchazo en la lona puede arruinar el plan. La buena noticia es que existe un truco simple, económico y efectivo para repararla sin necesidad de comprar una pileta nueva.

El problema más común del verano Los pinchazos suelen aparecer por el roce con el piso, piedras, ramas o el uso continuo. Muchas veces son tan pequeños que apenas se notan, pero alcanzan para que el agua empiece a bajar lentamente. Detectarlos a tiempo es clave para evitar daños mayores.

El truco casero que funciona Para reparar la lona, solo necesitás un parche de vinilo o goma, que puede ser el mismo que se usa para inflables, y pegamento especial para PVC. En caso de no tener pegamento, algunos parches autoadhesivos también funcionan correctamente.

El paso a paso es sencillo: Vaciar el agua hasta que el pinchazo quede seco.

Limpiar bien la zona afectada y secarla por completo.

Colocar el pegamento en el parche y presionar firmemente sobre la lona.

Dejar secar al menos 30 minutos antes de volver a llenar la pileta. La 6 cosas que hay que tener presentes para cuidar de tu Pelopincho o pileta de lona Foto: Archivo Los pinchazos son inevitables en muchos casos, pero fáciles de solucionar. Foto: Archivo Un truco extra para encontrar el agujero Si no sabés dónde está el pinchazo, podés pasar agua con detergente por la superficie de la lona. Las burbujas delatarán el lugar exacto por donde se escapa el aire o el agua.