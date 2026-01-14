Verano en Brasil: la playa menos contaminada que enamora a miles de turistas

Brasil es uno de los destinos más elegidos del verano por sus playas , su clima y su energía. Sin embargo, entre tantas opciones, hay una que se destaca por un motivo clave: es considerada una de las menos contaminadas del país y se convirtió en un verdadero imán para turistas de todo el mundo.

Se trata de Praia do Sancho, ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, frente a la costa nordeste de Brasil . Esta playa suele encabezar rankings internacionales no solo por su belleza, sino también por la calidad del agua, la limpieza de su arena y el fuerte compromiso ambiental que rige en toda la isla.

El acceso es limitado y controlado, lo que permite conservar el ecosistema casi intacto. No hay vendedores ambulantes, grandes construcciones ni turismo masivo descontrolado, un factor clave para mantener bajos los niveles de contaminación.

Uno de los grandes atractivos de Praia do Sancho es su agua transparente, ideal para el snorkel y el buceo. Es común ver peces de colores, tortugas marinas y, en determinadas épocas del año, delfines. La biodiversidad es uno de los grandes orgullos del lugar y está protegida por estrictas normas ambientales.

Además, la playa forma parte de un parque nacional, lo que implica controles permanentes sobre residuos, circulación de personas y actividades permitidas.

shutterstock_2179798759 (1) Praia do Sancho, la playa que se destaca por su turismo sustentable. Foto: Shutterstock

Turismo responsable, la clave del éxito

Para ingresar a Fernando de Noronha, los visitantes deben abonar una tasa de preservación ambiental. Este sistema busca financiar el cuidado del entorno y limitar la cantidad de turistas diarios, evitando el impacto negativo del turismo excesivo.

Esta política convirtió a la isla en un ejemplo de turismo sustentable, algo cada vez más valorado por quienes buscan disfrutar del verano sin dañar la naturaleza.

Por qué enamora a miles de turistas en Brasil

Quienes visitan Praia do Sancho coinciden en lo mismo: tranquilidad, paisajes únicos y la sensación de estar en un lugar prácticamente virgen. En un contexto donde muchas playas sufren por la contaminación, este rincón de Brasil demuestra que es posible combinar turismo, disfrute y cuidado ambiental.