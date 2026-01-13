Verano en la costa: la playa argentina que Maradona eligió más de una vez

La playa Marisol, elegida por Diego Maradona, se mantiene como un destino distinto para el verano en la Costa Atlántica.

Aunque las playas más conocidas de la costa argentina en la temporada de verano sean Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell, existen destinos escondidos que alguna vez fueron refugio de grandes personalidades. Diego Maradona tenía como favorita una playa alejada de las multitudes y del ruido: Marisol.

Este balneario se encuentra en el partido de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y no es una playa más del montón. Con apenas unos cientos de habitantes y kilómetros de arena virgen, ofrece un paisaje natural que se mantiene casi intacto. Allí, el Diez fue visto en varias ocasiones durante los años ’90, disfrutando del mar abierto y de la tranquilidad que pocas playas de la Costa Atlántica pueden brindar.

image La playa está ubicada entre Monte Hermoso y Claromecó. Foto: Archivo Cómo llegar Ubicada a unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, entre Monte Hermoso y Claromecó, Marisol se accede por ruta y conserva un perfil bajo. No hay grandes balnearios ni infraestructura turística masiva: la propuesta es simple, naturaleza pura y desconexión.

Lo que cautivó a Diego Maradona es lo mismo que hoy atrae a quienes buscan un verano distinto: silencio, médanos, bosques y mar abierto. Un lugar donde la rutina se detiene y la vida se reduce a lo esencial.