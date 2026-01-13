Según la Inteligencia Artificial, esto es lo primero que debes revisar en el motor del auto en verano antes de salir de vacaciones

La Inteligencia Artificial reveló qué es lo que hay que chequear para asegurarse un viaje sin inconvenientes durante el verano.

Las vacaciones de verano llegaron y muchas familias optan por ir de paseo. A veces realizan largos viajes para llegar a la playa, por eso es importante acondicionar el auto para evitar problemas. La Inteligencia reveló qué es lo primero que hay que revisar en el motor.

Viajes de verano Además de cargar las valijas y llevar todo lo necesario, los expertos en mecánica señalan que hay un punto importante a tener en cuenta para no quedar varado en medio de la banquina: el sistema de refrigeración.

Antes de emprender el viaje de verano donde las temperaturas superan los 35 grados, el chequeo preventivo es una necesidad. Si bien muchos revisan primero el aceite, el sistema de refrigeración es el que suele fallar ante la ola de calor y el auto cargado, según señala la Inteligencia Artificial.

En este caso no solo alcanza con revisar el nivel del líquido refrigerante, sino que hay que prestar atención al color y a la transparencia. Si el líquido se ve amarronado o con sedimentos significa que perdió sus propiedades y tiene que ser reemplazado por completo. No usar agua de la canilla porque el sarro destruye las galerías del motor.

Una vez que el motor está apagado y frío se presionan las mangueras principales, si están rígidas hay riesgo inminente de rotura por presión. En tanto, hay que realizar un chequeo y encender el aire acondicionado. Eso debería forzar el arranque del ventilador. Si no lo hace, el motor podría recalentar en un embotellamiento de ruta.