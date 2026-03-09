El truco para que tu árbol de jade explote de vida antes que termine el verano

La planta necesita algunos cuidados especiales para prepararse para el invierno. El árbol de jade es resistente.

Falta poco para el otoño y en esta época el árbol de jade suele entrar en una etapa crítica. Es por eso que los expertos en jardín señalan que la planta necesita un tratamiento en los últimos días del verano.

Ayuda para el árbol de jade Para que la planta se transforme en un arbolito frondoso y resistente es necesario seguir la hoja de ruta que diseñan los expertos. El error fatal con esta planta es el exceso de agua. Al tratarse de una suculenta, sus hojas carnosas son depósitos de hidratación.

Los ingenieros agrónomos advierten que el encharcamiento es el peor amigo de la planta por eso la clave está en un buen drenaje: el agua debe fluir y el sustrato debe secarse por completo antes de volver a hidratar. Si las raíces quedan en agua, la planta morirá en poco tiempo.

Por otro lado, para que el metabolismo de la planta se mantenga activo en el tramo final del verano la iluminación también es importante. Se aconseja ubicarla cerca de las ventanas que dan al norte o al este. Necesita al menos cinco horas de claridad intensa.

árbol de jade azucarado No hay que excederse con el riego del árbol de jade. Asimismo, se aconseja rotar las macetas unos centímetros cada semana. Eso evitará que la planta se estire hacia un solo lado buscando el sol, manteniendo su forma equilibrada y estética.