Jardin: el abono casero que pocos conocen para fortalecer el árbol de jade

El árbol de jade es una de esas plantas que nunca pasan de moda en el jardín . Resistente, decorativa y asociada a la prosperidad, se convirtió en un clásico dentro de los hogares. Su nombre científico es Crassula ovata , una suculenta originaria del sur de África que conquistó espacios interiores por su fácil mantenimiento y su estética compacta.

Sus hojas gruesas, redondeadas y brillantes recuerdan pequeñas monedas. Esa forma le dio fama en el mundo del feng shui, donde se la vincula con la abundancia y el éxito. Pero más allá de las creencias, lo cierto es que se trata de una especie noble. Requiere poca agua, tolera descuidos y, con buena luz, puede vivir durante años.

Entre los consejos que circulan en foros de jardinería, hay uno que genera curiosidad: agregar azúcar al riego. Aunque suene extraño, algunos especialistas sostienen que este ingrediente común puede actuar como un complemento natural para estimular el desarrollo de la planta .

La explicación se basa en que el azúcar favorecería ciertos procesos del suelo. Al diluirse en el agua, podría estimular la actividad de microorganismos beneficiosos presentes en el sustrato. Estos organismos, a su vez, colaboran en la descomposición de materia orgánica y en la disponibilidad de nutrientes.

Quienes aplican este método aseguran que la planta muestra hojas más firmes y un tono verde más intenso. También mencionan que puede ayudar en momentos de estrés, como cambios bruscos de temperatura o trasplantes recientes.

Cómo aplicarlo sin exagerar

La clave está en la moderación. El procedimiento recomendado es simple: mezclar dos cucharadas de azúcar en aproximadamente 150 mililitros de agua. Esa preparación se utiliza como riego cada quince días, nunca con mayor frecuencia.

Otra opción consiste en espolvorear una pequeña cantidad directamente sobre la tierra, en la base de la planta. De esa manera, el azúcar se integra de forma gradual al sustrato cuando se riega normalmente. Algunos jardineros incluso sugieren incorporar una mínima porción al momento de cambiar la maceta, para facilitar la adaptación en el nuevo recipiente.

De todos modos, es importante no abusar. Un exceso podría alterar el equilibrio del suelo o atraer insectos no deseados. Como en casi todo en jardinería, menos es más.

Cuidados básicos que no fallan a esta planta

Más allá de este truco, el árbol de jade prospera con reglas claras. Necesita buena iluminación natural, aunque conviene evitar el sol directo intenso durante el verano, ya que puede quemar sus hojas. La luz indirecta brillante es ideal para mantenerlo vigoroso.

El riego debe ser moderado. En épocas templadas, una vez cada dos semanas suele ser suficiente. En invierno, el intervalo puede extenderse a un mes. Es fundamental que la maceta tenga buen drenaje. El agua acumulada en las raíces es el principal enemigo de esta suculenta.

También conviene ubicarla en ambientes secos y estables. Lugares demasiado húmedos o fríos no son recomendables. Cocinas y baños, donde la temperatura y la humedad varían con frecuencia, no siempre ofrecen el entorno adecuado.

Con estos cuidados simples, la Crassula ovata puede crecer lenta pero firmemente, manteniendo su forma armoniosa. Y si se decide probar el método del azúcar, hacerlo con prudencia puede convertirse en un pequeño experimento doméstico que, bien aplicado, aporte vitalidad extra a esta popular planta.