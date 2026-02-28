Poner cenizas alrededor de las plantas: para qué sirve y qué recomiendan los especialistas
Las cenizas son un recurso casero que muchos utilizan para combatir caracoles y otras plagas en el jardín sin recurrir a productos químicos.
Las cenizas que quedan de la madera que usamos para el asado o calentarnos ya tiene un fin en el jardín. Lejos de ser un simple residuo, la ceniza de madera puede convertirse en un recurso útil cuando se utiliza de manera adecuada y en cantidades controladas.
Propiedades de la ceniza en las plantas
La ceniza de madera es rica en minerales como potasio, calcio y magnesio, nutrientes que favorecen el desarrollo vegetal. El potasio, por ejemplo, contribuye a la floración y fructificación, mientras que el calcio ayuda a fortalecer las paredes celulares de la planta. Sin embargo, ese no es el único uso en el jardín: este producto natural tiene la propiedad de alejar caracoles y otras plagas de las plantas.
Poner un aro de cenizas alrededor de las plantas actúa como barrera física de caracoles y babosas, su textura seca dificulta el desplazamiento de estos insectos. Sin hacerles daño, podemos mantener alejado a estos insectos de nuestro jardín.
Por qué lo recomiendan los especialistas
Especialistas en jardinería recomiendan su uso como fertilizante natural y como producto anti caracoles natural, especialmente en huertas agroecológicas donde se busca reducir el empleo de productos químicos. Es una forma de reciclar restos de madera no tratada y devolver nutrientes al suelo.
Sin embargo, advierten que no debe utilizarse en exceso. Una acumulación excesiva puede alterar demasiado el pH del suelo y afectar plantas que prefieren ambientes ácidos, como azaleas o hortensias. Tampoco se recomienda usar cenizas provenientes de maderas pintadas, barnizadas o tratadas químicamente.