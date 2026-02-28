Walmart se despide del Motorola Edge 60 Fusion con un precio muy bajo: tiene pantalla curva y carga rápida
Un descuento fugaz para el Motorola con cámara que capta todos los colores y batería de larga duración que fue muy buscado en 2025. Incluye 18 cuotas sin interés
Walmart se adelanta a Semana Santa y celebra una de las tradiciones más importantes con un descuento para todos sus clientes. En su página web se puede encontrar el Motorola Edge 60 Fusion por un precio tentador y que incluye algunos beneficios como pago en cuotas y garantía.
Comprar un Motorola Edge 60 Fusion en 2026 es un gran acierto para quienes buscan equipos de gama mediana pero con características premium. Su pantalla, rendimiento y batería de larga duración han convertido a este celular en uno de los favoritos para realizar actividades cotidianas.
Te Podría Interesar
Las características de este celular
La pantalla OLED curva de 6.67 pulgadas ofrece una resolución única y de calidad. Su brillo alcanza niveles elevados que es perfecto para leer documentos, mirar videos o navegar por internet. Esta tecnología se complementa con su diseño elegante y acabado en cuero vegano que es resistente a rayones.
En cuanto a rendimiento, un Motorola Edge 60 Fusion tiene un chip MediaTek que ofrece un funcionamiento fluido ideal para juegos y aplicaciones de uso diario. Esto sumado a software de Android que incluye funciones con IA.
También hay que destacar su autonomía y resistencia. Estas características son posibles gracias a su batería de 5200 mAh y certificación IP69/IP68 que protege contra el agua y el polvo.
Estas y otras características convierten al Motorola Edge 60 Fusion en un celular ideal para el 2026. Y debido al lanzamiento de otros modelos, ha alcanzado un precio mínimo. En la página oficial de Walmart se encuentra a $5149 que se puede pagar en 18 veces fijas de $500.60.