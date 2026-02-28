Walmart se despide del Motorola Edge 60 Fusion con un precio muy bajo: tiene pantalla curva y carga rápida

Un descuento fugaz para el Motorola con cámara que capta todos los colores y batería de larga duración que fue muy buscado en 2025. Incluye 18 cuotas sin interés

Walmart se adelanta a Semana Santa y celebra una de las tradiciones más importantes con un descuento para todos sus clientes. En su página web se puede encontrar el Motorola Edge 60 Fusion por un precio tentador y que incluye algunos beneficios como pago en cuotas y garantía.

Comprar un Motorola Edge 60 Fusion en 2026 es un gran acierto para quienes buscan equipos de gama mediana pero con características premium. Su pantalla, rendimiento y batería de larga duración han convertido a este celular en uno de los favoritos para realizar actividades cotidianas.

Motorola edge60 Un oferta de Walmart por tiempo limitado. Motorola Las características de este celular La pantalla OLED curva de 6.67 pulgadas ofrece una resolución única y de calidad. Su brillo alcanza niveles elevados que es perfecto para leer documentos, mirar videos o navegar por internet. Esta tecnología se complementa con su diseño elegante y acabado en cuero vegano que es resistente a rayones.

En cuanto a rendimiento, un Motorola Edge 60 Fusion tiene un chip MediaTek que ofrece un funcionamiento fluido ideal para juegos y aplicaciones de uso diario. Esto sumado a software de Android que incluye funciones con IA.

También hay que destacar su autonomía y resistencia. Estas características son posibles gracias a su batería de 5200 mAh y certificación IP69/IP68 que protege contra el agua y el polvo.