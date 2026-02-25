Walmart remata el celular Samsung A25 con conectividad 5G, 4 años de actualizaciones y pantalla de 6 pulgadas

El supermercado ofrece una oferta de tiempo limitado en su página web y te contamos por qué deberías comprar este celular.

Walmart bajó el precio del Samsung Galaxy A25 en su página web. Debido a que Samsung acaba de presentar el Samsung Galaxy S26, todos los modelos anteriores acaban de experimentar una caída en su precio. Sin embargo, esto no quiere decir que estén obsoletos o no puedan funcionar en 2026.

El Samsung Galaxy A25 fue lanzado en 2023 y se posiciona como un equipo de gama media-baja accesible, ideal para presupuestos ajustados y tareas cotidianas poco exigentes. Pero Samsung ofrece hasta 4 años de actualizaciones de sistema operativo y de seguridad para que no tengas que preocuparte por cambiarlo.

No te pierdas la presentación de este celular Samsung Galaxy A25 5G En cuanto a su pantalla, el celular cuenta con un panel Super AMOLED de 6.5 pulgadas y 120 Hz que ofrece una visualización brillante, con colores vibrantes y contraste. Esta sirve para leer documentos con facilidad, navegar por internet y visualizar fotografías con lujo de detalles.

Además, este equipo Samsung promete acompañarte durante todo el día gracias a su batería de 5000 mAh. Está aprobada para usos intensivos y con una carga corta podrás seguir disfrutando de sus funciones.

samsung a25 El celular de oferta en Walmart. Shutterstock Cabe destacar que el Samsung Galaxy A25 tiene un procesador interesante, pero no apto para reproducir juegos o aplicaciones exigentes. En cambio, sí funcionan correctamente redes sociales, multimedia y aplicaciones de uso diario.