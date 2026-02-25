Walmart remata el celular Samsung A25 con conectividad 5G, 4 años de actualizaciones y pantalla de 6 pulgadas
El supermercado ofrece una oferta de tiempo limitado en su página web y te contamos por qué deberías comprar este celular.
Walmart bajó el precio del Samsung Galaxy A25 en su página web. Debido a que Samsung acaba de presentar el Samsung Galaxy S26, todos los modelos anteriores acaban de experimentar una caída en su precio. Sin embargo, esto no quiere decir que estén obsoletos o no puedan funcionar en 2026.
El Samsung Galaxy A25 fue lanzado en 2023 y se posiciona como un equipo de gama media-baja accesible, ideal para presupuestos ajustados y tareas cotidianas poco exigentes. Pero Samsung ofrece hasta 4 años de actualizaciones de sistema operativo y de seguridad para que no tengas que preocuparte por cambiarlo.
Te Podría Interesar
No te pierdas la presentación de este celular
En cuanto a su pantalla, el celular cuenta con un panel Super AMOLED de 6.5 pulgadas y 120 Hz que ofrece una visualización brillante, con colores vibrantes y contraste. Esta sirve para leer documentos con facilidad, navegar por internet y visualizar fotografías con lujo de detalles.
Además, este equipo Samsung promete acompañarte durante todo el día gracias a su batería de 5000 mAh. Está aprobada para usos intensivos y con una carga corta podrás seguir disfrutando de sus funciones.
Cabe destacar que el Samsung Galaxy A25 tiene un procesador interesante, pero no apto para reproducir juegos o aplicaciones exigentes. En cambio, sí funcionan correctamente redes sociales, multimedia y aplicaciones de uso diario.
La oferta de Walmart
En Walmart, este equipo se encuentra en precio de oferta por solo $3489. Pero si no dispones del dinero, el supermercado ofrece un plan de pago de 18 cuotas fijas de $339.21 para que pagues cómodamente. Además, cuenta con garantía de 3 meses y devolución hasta 30 días después de recibido.