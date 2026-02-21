Presenta:

Walmart liquida el Samsung Galaxy S24 FE: tiene IA, batería de larga duración y carga rápida

Una oferta de tiempo limitado y que incluye cuotas sin interés. Te contamos todos los detalles para que aproveches esta oportunidad.

Cynthia Garrido

Walmart y Samsung se unen para uan oportunidad única. 

Walmart rebajó el precio del Samsung Galaxy S24 FE. Debido al lanzamiento de otros modelos, el celular premium alcanza su precio más bajo, aunque su procesador, cámaras y pantalla aún brindan una experiencia única, por lo que vale la pena aprovechar esta oferta de tiempo limitado.

Una de las características más atractivas del modelo es su amplia variedad de funciones con inteligencia artificial (IA). El Samsung Galaxy S24 FE incluye búsquedas avanzadas para fotografías, edición, búsqueda y productividad.

En cuanto a pantalla, este celular cuenta con un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, lo que se experimenta en la reproducción fluida y brillante de contenidos. Su tecnología incorpora una amplia gama de colores para que cada imagen se vea más realista.

samsung s24 fe
Una oferta de Walmart con beneficios como pago en cuotas y envío rápido.

El rendimiento del Samsung Galaxy S24 FE es uno de los más potentes gracias a su procesador Exynos 2400E, que permite manejar varias aplicaciones a la vez o disfrutar de videojuegos con respuestas de los mandos instantánea.

Además, el celular tiene un sensor de 50 MP con estabilización óptica para que tus imágenes sean perfectas, incluso si no eres un experto. También incluye Nightography que captura imágenes nítidas hasta en lugares con poca luz.

samsung s24 fe
Uno de los celulares premium de Samsung está con un descuento único.

La oferta de Walmart

Sin dudas, el Samsung Galaxy S24 FE es un celular que tiene mucho para ofrecer, por eso está disponible en Walmart y por un precio único. En la página web lo podrás encontrar por solo $7499 e incluye un plan de pago de 9 meses sin interés de $833.22.

