Walmart remata un celular Motorola con pantalla curva, 256GB y batería de larga duración

La oferta de Walmart que se puede pagar en mensualidades fijas e incluye envío rápido.

El celular de gama media pero que parece premium por sus características.

Walmart acaba de lanzar una oferta para el Motorola Moto G85, un modelo de gama media que es ideal para el uso diario. El aumento de la demanda de celulares veloces y con una gran batería ha hecho que el supermercado rebaje el precio de algunos de los mejores modelos.

En este caso, destacamos el Motorola Moto G85 porque cuenta con una pantalla OLED premium curva de 6.7 pulgadas a 120 Hz, que está diseñada para que las imágenes sean más brillantes y con colores vivos.

motorola g85 La oferta de Walmart. Motorola Las características más resaltadas de este celular Su rendimiento y almacenamiento también cuentan con un lugar destacado. Este Motorola está equipado con el procesador Snapdragon 6s Gen 3 y 8 de RAM, lo que garantiza la rapidez que demandan todas las aplicaciones y juegos. Además, tiene 256 GB de almacenamiento para guardar documentos, descargar apps y grabar los mejores videos.

Esto último también es posible gracias a su cámara principal de 50 MP, con sensor Sony LYT-600 y tecnología Quad Pixel, que permiten capturar momentos tanto de día como de noche. También cuenta con un lente Ultra Gran Angular para grabar más información es una sola imagen y la opción Macro para capturar todos los detalles.

moto g85 El modelo con pantalla curva y pocos bordes que promete imágenes amplias y de calidad. Motorola. A su vez, los usuarios han destacado la potencia de este celular ya que su batería tiene una capacidad 5000 mAh que invita a trabajar o jugar durante todo el día, y si necesitas una carga rápida, puedes usar la carga Turbo Power de 30 W1.