Walmart tiene una oferta express por el Samsung Galaxy S23 Plus: casi 20% de descuento

La ofeta incluye un plan de meses sin interés y garantía de 3 meses. Solo disponible en la página web del supermercado.

El celular de oferta es un equipo reacondicionado. Está inspeccionados por el equipo de Walmart.

Walmart y Samsung se unen para una oferta de tiempo limitado. En este caso, han rebajado el precio del Samsung Galaxy S23 Plus y ha conseguido el valor más bajo desde su lanzamiento al mercado.

A pesar de ser un modelo viejo, el Samsung S23 tiene mucho para ofrecer en 2026. Su rendimiento sigue dando de qué hablar, sumado a su procesador que se adapta perfectamente a cualquier actividad diarias del usuario y permite el uso de aplicaciones con inteligencia artificial.

S23 PLUS Samsung y Walmart ofrecen este celular con un descuento. Shutterstock Una de las características más destacadas del celular es su rendimiento. Está equipado con el procesador Snapdragon 8 Gen 2 y permite reproducir videos, hacer multitareas o jugar videojuegos con una fluidez superior a otros modelos que han sido lanzados en años posteriores.

Además, cuenta con una batería de 4700 mAh, que combinada con la rapidez de su procesador, hace que el celular dure todo el día. La duración dependerá del uso de cada usuario, aunque si se maneja con moderación, el celular puede acompañarte durante dos días.

En cuanto a cámara, el Samsung S23 Plus tiene un sistema de triple lente en la parte trasera que toma fotos y videos de gran calidad. Ahora puedes capturar más información en una sola toma gracias a su lente de 50 MP y el ultra gran angular, que prometen colores brillantes, casi idénticos a los que detecta el ojo humano.