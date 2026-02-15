Walmart remata el celular Samsung con pantalla de 6.7 pulgadas, batería de larga duración y carga rápida

Una oferta exclusiva de la página web del supermercado y ofrece opciones de pago tentadoras para cuidar el bolsillo.

Walmart tiene una oferta para el Samsung Galaxy A16, un modelo de gama media que tiene un soporte sin igual, promete actualizaciones durante los próximos 6 años y funcionamiento del sistema operativo hasta el 2030. Es una opción segura si buscas una opción económica pero que dure muchos años y ofrece un buen funcionamiento diario.

Además de sus respuestas rápidas, el celular permite que disfrutes de contenido favorito de una manera única gracias a su pantalla Super AMOLED FHD+ con 6.7 pulgadas y bordes mínimos. Los colores son más vivos y las imágenes se reproducen con una fluidez superior a otros modelos.

Samsung Galaxy A16 El celular que está de oferta en Walmart. Samsung A su vez, el celular te acompaña durante todo el día gracias a su batería de 5000 mAh. Una sola carga será suficiente para disfrutar de horas tu contenido favorito o realizar tus actividades diarias. Sin embargo, este modelo no incluye el cargador en la caja, por lo que se debe comprar por separado.

En cuanto a diseño, el Samsung Galaxy A16 posee una cierta semejanza a los modelos A35/A55. Su materiales son los más elegantes y resistentes ya que cuenta con protección IP54, por lo que puedes enfocarte en lo importante y no preocuparte por cuidar tu celular.