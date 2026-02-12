Celebrá San Valentín con un regalo especial: el Samsung Galaxy S25 Plus cae casi 2 millones en Mercado Libre

Este San Valentín , hazle un regalo inolvidable a esa persona especial (o a ti mismo) con la increíble oferta del Samsung Galaxy S25 Plus . Con un descuento de casi 2 millones de pesos, esta es la oportunidad perfecta para sorprender con un smartphone de última generación. ¡Aprovecha esta oferta exclusiva en Mercado Libre y disfruta de lo mejor en tecnología a un precio imbatible!

El Galaxy S25 Plus llega con un procesador Snapdragon 8 Elite Octa-Core de 4.47 GHz y 12 GB de RAM , lo que garantiza un rendimiento fluido y rápido. Este dispositivo es ideal para quienes disfrutan de múltiples aplicaciones al mismo tiempo, juegos exigentes o tareas complejas, todo sin interrupciones.

Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas te sumergirá en una experiencia visual impresionante, con colores vibrantes y detalles nítidos, perfectos para ver tus series y películas favoritas o capturar esos momentos especiales con tu ser querido. Además, la compatibilidad con redes 5G asegura una conexión rápida y estable para navegar por internet, hacer videollamadas o descargar contenido al instante.

Con el Galaxy S25 Plus , Samsung lleva la fotografía a otro nivel. Su sistema de cámaras incluye tres cámaras traseras de 50 MP, 10 MP y 12 MP, lo que te permite capturar fotos de alta calidad en cualquier momento y situación. Ya sea una toma panorámica o un primer plano, disfrutarás de una gran versatilidad y calidad en cada imagen. Además, el zoom óptico te permitirá acercarte a los detalles sin perder resolución.

La cámara frontal de 12 MP también asegura selfies nítidos y perfectos para compartir con tu pareja en redes sociales o durante una videollamada.

Un Samsung con una batería que te acompaña todo el día

La batería de 4900 mAh del Galaxy S25 Plus te asegura una larga duración, ideal para pasar el día jugando, viendo contenido o trabajando sin preocuparte por quedarte sin energía. Y con la carga inalámbrica, olvidate de los cables.

Además, la seguridad del dispositivo está garantizada con su sensor de huella dactilar y reconocimiento facial, ofreciendo un acceso rápido y seguro. El desbloqueo facial es un 30% más rápido que en modelos anteriores, asegurando una experiencia fluida.

galaxy-s25-features-kv (1) Fotos top y batería todo el día: triple cámara 50/10/12 MP, 4900 mAh, carga inalámbrica. Samsung

La oferta que no podés dejar pasar este San Valentín

Este Samsung Galaxy S25 Plus, un equipo de gama alta, ahora está disponible a un precio excepcional. El precio anterior de este modelo era de $3.662.552, pero gracias a esta increíble oferta, lo podés conseguir por solo $1.794.552, lo que representa un descuento del 51% — casi 2 millones de pesos menos en Mercado Libre.

Además, puedes financiar tu compra en hasta 6 cuotas de $420.224, haciendo más accesible este regalo único para San Valentín. No dejes pasar esta oportunidad de sorprender con lo mejor en tecnología. ¡Hazte con el Samsung Galaxy S25 Plus y celebra el amor con un regalo que nunca olvidarán!