Walmart liquida sus últimas unidades de Samsung Galaxy A56 casi a precio de costo

El modelo que promete conquistar el 2026 con sus funciones y características de gama media-alta, pero que parecen premium.

El día de los enamorados está cerca y queda poco tiempo para comprarle un regalo a tu pareja. Una opción rápida, económica y útil es aprovechar el Samsung Galaxy A56 que está de rebaja en Walmart y que incluye unos auriculares inalámbricos de regalo.

Este celular se adapta perfectamente a todas las exigencias del 2026. En primer lugar porque ofrece una vida útil larga gracias a su soporte de actualizaciones del sistema, que aseguran que tendrá vigencia por los próximos 6 años. Esto significa que el teléfono funcionará correctamente hasta 2030.

En segundo lugar, porque promete un rendimiento sólido para el uso diario y juegos ligeros. Su funcionamiento no ha defraudado y muchos lo han apodado como el “rey del equilibrio” dentro de la gama media. Además tiene una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que proporciona una experiencia visual única y fluida.

No te pierdas la presentación de este celular Embed - Samsung Galaxy A56 5G Sin embargo, a pesar de ser gama media, el celular Samsung A56 mantiene un diseño de alta calidad con materiales como metal y cristal que le brindan elegancia. En cuanto a seguridad y resistencia, el dispositivo cuenta con protección Corning Gorilla Glass Victus+ que ofrece durabilidad y robustez.

También hay que destacar la batería de larga duración que es ideal para personas que necesitan su celular funcionando casi las 24 horas del día. Con 5000 mAh permite su uso diario y si necesitas una carga rápida cuenta con 45W, aunque el cargador se vende por separado.