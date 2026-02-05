Una ganga: Mercado Libre revienta el precio de este Motorola y lo deja por debajo de $150.000

En Mercado Libre , Motorola volvió a meter presión en la gama de entrada con una oferta que llamó la atención: el Moto E15 aparece como una opción accesible para quienes buscan un celular rendidor para el uso diario, justo cuando se disparan las compras de equipos económicos.

El Motorola Moto E15 se vende como un equipo pensado para lo esencial: mensajes, redes, navegación, música y algo de video. En un contexto donde muchos usuarios quieren evitar gastos altos, este tipo de modelos gana terreno porque resuelve lo cotidiano sin complicaciones. Y, en este caso, suma un detalle llamativo: el P-Grab, un accesorio que se pega a la funda y permite sostener el celular con un dedo para mejorar el agarre. La publicación aclara que el color y el modelo del P-Grab se entregan de forma aleatoria.

La primera impresión del Moto E15 pasa por el tamaño: 6,67 pulgadas con resolución HD+ (720 x 1612). No apunta a la máxima nitidez, pero sí a una experiencia cómoda para consumo de contenido. El diferencial está en los 90 Hz, un refresco que mejora la sensación de fluidez al scrollear en redes, cambiar entre pantallas o moverse por el sistema.

En diseño, Motorola mantiene un perfil sobrio. Trae Gorilla Glass 3 (2.5D) para el frente y certificación IP52, que suma una protección básica ante salpicaduras. Con 192 gramos, se siente firme en mano y llega en color Fresh Lavender (lavanda).

El rendimiento queda a cargo del MediaTek Helio G81 (octa-core hasta 2.0 GHz) y del Android Go 14, una versión más liviana del sistema pensada para equipos con recursos acotados. Esa decisión técnica marca el perfil del Moto E15: cumple bien en tareas simples, pero no es un celular para exigir en multitarea pesada.

El punto más sensible es la RAM de 2 GB, que obliga a usarlo con expectativas realistas. Con varias apps abiertas o procesos en segundo plano, puede recargar más seguido. Aun así, para WhatsApp, llamadas, mails, YouTube y redes sociales, suele responder sin problemas si se mantiene un uso moderado.

En almacenamiento ofrece 64 GB, con alrededor de 49 GB disponibles, y permite expansión hasta 1 TB vía microSD, algo muy útil en esta gama para quienes guardan fotos, audios y videos en el equipo.

Cámaras correctas y una batería que apunta a durar

En fotografía, el Moto E15 propone una cámara principal de 32 MP con flash LED, modo retrato y herramientas extra como night vision, panorámica y cámara rápida/lenta. Graba video en Full HD a 30 fps. La frontal es de 8 MP, también con video Full HD: suficiente para videollamadas y selfies sin pretensiones.

Donde se apoya con fuerza es en autonomía: 5200 mAh para estirar el día, incluso con uso intenso. Incluye cargador de 10W y carga rápida dentro de ese estándar, sin buscar récords pero cumpliendo. En conectividad, por su parte, llega con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB-C, GPS completo y jack 3.5 mm para auriculares. El recorte esperable: sin NFC.

Y recién en el tramo final aparece el dato que dispara el interés: en Mercado Libre figura con baja de $199.999 a $147.999 (un 26% de descuento). También puede comprarse en hasta 6 cuotas de $34.059.

Si hacemos un balance, el Moto E15 es un teléfono de entrada con fortalezas claras (pantalla grande con 90 Hz y batería muy generosa) y límites inevitables (2 GB de RAM). Para quien busca un celular simple, con autonomía y sin gastar de más, la oferta lo vuelve una opción difícil de ignorar.