Apagón tecnológico: WhatsApp dejará de funcionar en modelos clásicos desde este 1° de febrero

A partir de este domingo, millones de usuarios deberán enfrentar el cese de soporte de WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada del mundo. La empresa Meta confirmó que esta medida responde a un ajuste periódico para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo del servicio

Al quedar obsoletos, los dispositivos antiguos no pueden procesar las nuevas capas de cifrado ni las funcionalidades avanzadas de WhatsApp, lo que los vuelve vulnerables a ataques de malware y fallas críticas en la privacidad de los datos.

celular usuario Requisitos mínimos: ¿Tu celular resistirá el cambio de WhatsApp? Para que la aplicación continúe operativa, los smartphones deben cumplir con estándares de software específicos que muchos equipos lanzados hace más de una década ya no pueden alcanzar. Según el soporte oficial de WhatsApp, los dispositivos Android ahora requieren la versión 5.0 o superior, mientras que los usuarios de Apple deberán contar, como mínimo, con el sistema iOS 15.1. Modelos históricos como el iPhone 5s, el Samsung Galaxy S5 o el Moto G de primera generación se encuentran en la "lista negra" definitiva al no poder actualizar sus sistemas operativos.