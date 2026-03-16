WhatsApp incorporará alertas para detectar intentos de estafa: los detalles

WhatsApp se prepara para renovarse una vez más atendiendo un pedido de los usuarios que son víctimas de estafas.

La aplicación de mensajería WhatsApp prepara una nueva función de seguridad que avisará a los usuarios cuando detecte posibles intentos de estafa o actividad sospechosa dentro de la plataforma. La medida busca frenar el aumento de fraudes digitales que utilizan la aplicación para robar información personal o acceder a cuentas.

Según se informó, el sistema utilizará herramientas de inteligencia artificial y análisis automatizado para identificar comportamientos sospechosos, como enlaces maliciosos, solicitudes de verificación inusuales o intentos de vinculación de dispositivos que puedan indicar un fraude.

Cuando se detecte una situación de riesgo, la aplicación podría mostrar una alerta en pantalla para alertar al usuario antes de que realice alguna acción que pueda comprometer su seguridad.

La nueva función de WhatsApp La nueva función también pretende combatir una de las tácticas más frecuentes de los ciberdelincuentes: intentar vincular la cuenta de la víctima a otro dispositivo para acceder a sus mensajes y hacerse pasar por ella. Con el sistema de alertas, la aplicación informará sobre el origen de la solicitud de vinculación y permitirá aceptar o rechazar la acción con un solo toque.

Una nueva estafa viene en aumento en WhatsApp Foto: Pixabay Una nueva estafa viene en aumento en WhatsApp Foto: Pixabay En caso de que el sistema detecte un posible intento de fraude, el usuario podrá elegir entre continuar, reportar el incidente o bloquear al contacto sospechoso. Los expertos recomiendan no continuar cuando aparezcan este tipo de advertencias y denunciar el mensaje para evitar que otras personas sean víctimas del engaño.