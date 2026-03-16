Atención, docentes: se abrió la inscripción para aprender chino mandarín

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) comunicó que están abiertas las inscripciones 2026 para el curso presencial de idioma chino mandarín nivel 1 destinado a docentes de la provincia con el fin de aprender el idioma y la cultura china. Los costos y la duración de las clases.

Los docentes interesados que quieran aprender el idioma podrán obtener un descuento del 50 por ciento, por lo que la cuota queda a $10.000 por mes. Las clases duran una hora y media y se cursa una vez por semana.

Recordemos que esta iniciativa educativa comenzó a partir de un convenio que se realizó durante el ciclo lectivo 2024 y 2025 con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso ofreciendo cursos de chino mandarín a más de 228 estudiantes de nivel secundario y docentes.

Este programa busca fortalecer lazos con China a través de actividades culturales, incluyendo capacitaciones y becas para estudiar en China. Durante el ciclo lectivo pasado, una delegación conformada por funcionarios de la DGE y directores de escuelas secundarias realizaron un viaje a China con fines educativos y culturales, donde conocieron metodologías y diferentes prácticas con el fin de poder aplicar lo observado en las aulas.

Martes de 18.30 a 20 del 7 de abril (primera clase) al 17 de noviembre (última clase). Cupo máximo: 30 personas.

Jueves de 18.30 a 20 del 9 de abril (primera clase) al 19 de noviembre (última clase). Cupo máximo: 30 personas.

El plazo máximo de inscripción es hasta el 25 de marzo y el lugar de dictado del curso en la Ciudad de Mendoza (se notificará a la brevedad)

Las personas interesadas en inscribirse en el curso de chino mandarín lo pueden hacer en el siguiente enlace o con el QR de la imagen.