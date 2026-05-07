Mayo con sabor a noviembre: la epidemia del "cansancio" en las escuelas

Estamos en mayo , pero nos sentimos en noviembre, o diciembre, dicen muchos docentes y directivos de escuelas de Argentina. En las instituciones educativas de todo el país ha comenzado a circular un fenómeno temporal extraño: aunque los calendarios marcan apenas el mes de mayo , los cuerpos y las mentes de los docentes habitan un noviembre perpetuo. Esta fatiga prematura no es una simple queja estacional ni un cansancio pasajero, sino el síntoma de un sistema que consume la energía de sus protagonistas mucho más rápido de lo que permite su recuperación.

Históricamente, se ha construido una imagen del educador basada en la entrega absoluta y la capacidad de absorber cualquier crisis, ya sea social, económica o emocional. Sin embargo, esta visión ignora una ley básica de la salud mental: es imposible ofrecer calidad, paciencia y creatividad cuando hay tantas situaciones que generan estrés. El bienestar docente no es un lujo ni un beneficio secundario, sino la infraestructura invisible sobre la cual se construye el aprendizaje.

Se ha construido una imagen del educador basada en la entrega absoluta y la capacidad de absorber cualquier crisis.

Cuando un maestro llega al aula desgastado, no solo sufre su salud individual, sino que se resiente la calidad del vínculo pedagógico. Un profesional agotado pierde la capacidad de innovar y termina limitándose a la repetición, transformando el aula en un espacio de resistencia en lugar de uno de descubrimiento. El impacto del estrés se traslada directamente al clima escolar, afectando la capacidad de respuesta ante los conflictos cotidianos.

El agotamiento que se percibe en este primer tramo del año responde a una acumulación de exigencias que exceden lo estrictamente educativo . La carga administrativa invisible, representada en planillas y burocracias que restan tiempo al diseño pedagógico, se suma a la contención emocional sin red. Los docentes actúan como el primer muro de contención ante las problemáticas de sus alumnos y familias, muchas veces sin contar con las herramientas institucionales para procesar ese impacto.

docentes3 Los docentes actúan como el primer muro de contención ante las problemáticas de sus alumnos y familias. Freepik.

El bienestar docente no es un lujo

Hablar de bienestar docente se ha vuelto frecuente en documentos oficiales, pero la realidad en las salas de maestros y profesores muestra que esos discursos rara vez se traducen en políticas concretas. El cuidado de quienes enseñan debe dejar de ser una responsabilidad individual —donde cada uno debe ver cómo se las arregla para no colapsar— para transformarse en una prioridad de gestión que incluya espacios de renovación y una verdadera revalorización del tiempo de trabajo.

Si no se generan condiciones que permitan a los educadores recuperar su vitalidad antes de que termine el primer semestre, el sistema educativo seguirá funcionando en modo de emergencia. Cuidar a los docentes es, en última instancia, la única forma real de cuidar el aprendizaje de los estudiantes. Nadie, por más vocación que tenga, puede encender una chispa en otros si su propia luz se está apagando. Hoy los trabajadores de la educación están al límite: alta demanda, malestar psicofísico, son varios factores que generan malestar que no nace en el aula sino en todo lo que la rodea.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.