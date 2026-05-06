Llegó mayo: aprendé a hacer la escarapela argentina perfecta, paso a paso

Mayo es, sin dudas, uno de los meses más significativos del calendario argentino. Las fechas patrias invitan a recordar la historia, a reforzar la identidad nacional y a volver a los símbolos que nos representan. Entre ellos, la escarapela ocupa un lugar central: pequeña, sencilla y cargada de significado, vuelve a prenderse en guardapolvos, solapas y camperas.

En la antesala del 25 de Mayo , muchas familias, escuelas e instituciones buscan opciones prácticas para confeccionar sus propias escarapelas. Hacerlas en casa no solo es económico, sino que también se convierte en una actividad educativa y creativa, ideal para compartir con chicos y grandes.

Para esta versión tradicional necesitás pocos elementos y muy fáciles de conseguir:

Recortá un círculo de cartón de entre 4 y 6 centímetros de diámetro. Esta será la base que le dará firmeza a la escarapela.

Paso 2: cortar las cintas

Cortá tiras de cinta celeste y blanca de aproximadamente 10 a 12 centímetros de largo. Podés alternar los colores o comenzar con celeste, según tu preferencia.

Paso 3: formar los pliegues

Doblá cada tira en forma de abanico o haciendo pequeños pliegues rectos. Este detalle es el que le dará volumen y un acabado más elegante.

Paso 4: pegar sobre la base

Pegá las tiras dobladas alrededor del círculo de cartón, superponiéndolas levemente y alternando los colores hasta cubrir toda la base.

Paso 5: centro de la escarapela

Colocá un pequeño círculo de cartulina blanca o celeste en el centro para tapar las uniones y lograr una terminación prolija.

Paso 6: colocar el prendedor

En la parte posterior, adherí el alfiler de gancho o prendedor. Dejá secar bien antes de usarla.

infografía escarapela

Un símbolo que une generaciones

La escarapela no es solo un adorno: es una puerta de entrada a la historia y a la memoria colectiva. En las escuelas, su confección suele ser una actividad que despierta curiosidad y permite hablar de los orígenes del país, de la Revolución de Mayo y del valor de los símbolos nacionales.

Además, hacerla a mano fomenta la creatividad y el trabajo compartido, algo especialmente valioso en tiempos donde las tradiciones se resignifican. Con materiales simples y unos pocos pasos, es posible crear una escarapela hermosa y significativa. Porque cuando se acerca mayo, también vuelve ese gesto simple y profundo de llevar los colores celeste y blanco cerca del corazón.