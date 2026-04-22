Conocé la guía esencial para recorrer galerías, espacios culturales, bodegas y talleres artísticos en Cuyo

El Mapa Cultural de Conexión Arteba revela la escena contemporánea de Mendoza y San Juan: una guía espectacular que podés recorrer en esta nota.

Campo Abierto”, la muestra de los artistas Nani Cabrera y dAN, en el Espacio Hipercerámico ArteH forma parte del Mapa Cultural de Conexión Arteba.

En el marco del programa Conexión Arteba, el Mapa Cultural se erige como una herramienta imprescindible para entender y recorrer la vibrante escena artística de Mendoza y San Juan. Diseñado como una guía integradora de espacios culturales, sitios de interés, bodegas con propuestas artísticas y gastronomía local, este mapa invita a visitantes y profesionales a diseñar itinerarios personalizados que articulen intereses, tiempos y afinidades en torno al arte contemporáneo y la cultura regional.

Disponible en formato digital y descargable, la herramienta fue concebida por Fundación Arteba y coordinada, provincia por provincia, por los artistas y gestores culturales Rodrigo Etem (Mendoza) y Carolina Herrera (San Juan), quienes aportan su conocimiento profundo del territorio y sus escenas creativas para seleccionar cada punto del recorrido.

Este mapa no solo orienta durante los días del foro, sino que proyecta una experiencia cultural expandida que fortalece los vínculos entre públicos, creadores e instituciones, consolidando una lectura situada de los ecosistemas culturales de Cuyo.

Anexo-MMAMM El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) tiene como subsede el Anexo MMAMM, donde se puede disfrutar de “Hachar la joya” presenta a un grupo de mujeres artistas dedicadas a la joyería contemporánea.

Mendoza: una escena en movimiento Galerías y espacios independientes Anexo MMAMM (Mendoza) – Extensión del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, dedicado a exposiciones temporales y actividades vinculadas al arte contemporáneo.

Aristóbula – Casa de Arte – Casa-lugar de experimentación, exhibición y reflexión alrededor de prácticas artísticas contemporáneas.

ArteH Espacio Hipercerámico (Las Heras) – Plataforma híbrida que explora vínculos entre arquitectura, cerámica y arte contemporáneo.

Borde Galería (San Martín) – Espacio independiente dedicado al fomento de prácticas artísticas desde una perspectiva comunitaria.

Colbo (Las Heras) – Cerámica argentina inspirada en los paisajes mendocinos que dialoga entre diseño, arte y producción local.

Grullar: Galería de Arte, Fotografía y Diseño – Cofundada en una casona histórica, este espacio une arte visual y diseño contemporáneo, con propuestas curatoriales diversas. fernando rosas Obra del escultor mendocino Fernando Rosas. Instituciones culturales Espacio de Arte de la Bolsa de Comercio de Mendoza – Punto de encuentro cultural con exposiciones, concursos y ciclos artísticos de acceso gratuito.

Espacio de Arte Contemporáneo Eliana Molinelli (ECA) – Ubicado en un edificio patrimonial, ofrece propuestas visuales de carácter regional e internacional.

Espacio de Arte Luis Quesada (Nave UNCUYO) – Espacio colectivo de encuentro interdisciplinario en torno a música, teatro, danza y cine.

Espacio de Fotografía Máximo Arias – Dedicado a la fotografía en todos sus lenguajes, con actividades formativas y ferias de foto-libros.

Sala de Arte de la Legislatura de Mendoza – Sala institucional que promueve exhibiciones de artistas locales y nacionales.

Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) – Referente provincial para la conservación e investigación del arte moderno y contemporáneo.

Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel – Monumento arquitectónico que exhibe obras de artistas mendocinos.

Centro Cultural Pascual Lauriente (Guaymallén) – Nodo de talleres, capacitaciones y actividades artísticas comunitarias. Hospitalidad y cultura enoturística Bodega Huentala Wines (Tupungato) – Combina arte, escultura y vino en un recorrido que ofrece obras de artistas locales.

Bodega Salentein (Tupungato) – Galería Killka, espacio destinado a exhibir y comercializar obras de artistas nacionales e internacionales.

Hotel Huentala / Hotel Hilton (Mendoza) – Propuestas que vinculan arte con experiencia hotelera, incorporando colecciones artísticas en entornos de hospitalidad. Talleres de artistas Garibaldi 57 – Ecosistema de talleres que fomenta la visibilidad de producción artística local.

Local de ARTE – Espacio de circulación para artistas emergentes.

Diagonal/ nómade. Casa-Taller de Marcela Furlani – Plataforma colaborativa de creación en las artes visuales.

Casa del Escultor Roberto Rosas – Taller-estudio en un entorno natural que articula obra y paisaje. alberto alvarez Obra del artista sanjuanino Alberto Álvarez. San Juan: diversidad cultural y emergente Galerías y espacios independientes Artify (San Juan) – Galería fundada para fortalecer la producción de artistas locales, con retrospectivas y programación pública.

CASA LEO – Espacio de creación, intercambio y comunidad artística en San Juan.

DOS PLANTAS – Casa independiente con propuestas híbridas en arte, música y diseño.

Espacio Bunker – Proyecto de gestión independiente que promueve producción y formación artística.

Galería privada “Mirarte” – Mirta Romero – Galería de arte contemporáneo con presencia local. Instituciones culturales Alianza Francesa (San Juan) – Centro de difusión cultural que promueve diálogo artístico y proyectos curatoriales de pensamiento crítico.

Centro Cultural Chalet Cantoni – Construcción patrimonial que alberga arte, talleres y comunidad.

Centro Cultural Conte Grand – Espacio para artes urbanas, música, teatro y tecnologías emergentes.

Centro Cultural Estación San Martín – Recuperación cultural del patrimonio ferroviario con actividades artísticas e inclusivas.

Museo Gnecco – Institución dedicada al patrimonio histórico sanjuanino, con colecciones arqueológicas y documentales.

Salas de Arte Libertad – Espacio de exposición y talleres con enfoque integral. Talleres y prácticas artísticas Taller de Ana Trella, Taller de Burka y Matías Ruarte, Taller de Marcos Díaz Rossi, Taller de Alberto Álvarez – Diversos estudios que ofrecen encuentros con la práctica artística contemporánea local.

Taller de Sofia Basañez, Taller de Tomás Mattanó – Espacios de producción creativa que articulan formación y exhibición. Una guía para pensar el territorio y la escena El Mapa Cultural de Conexión Arteba propone una cartografía sensorial y crítica que va más allá de la geografía física. Reúne propuestas de arte visual, prácticas colaborativas, propuestas patrimoniales e iniciativas comunitarias para construir un recorrido que refleje la diversidad y vitalidad de los ecosistemas culturales de Mendoza y San Juan.