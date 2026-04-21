Qué es La Casa de los Arbolitos y por qué propone una nueva forma de vivir el arte en Mendoza

Mendoza tiene una escena cultural amplia, diversa y en constante crecimiento. En ese entramado de museos, espacios independientes, bodegas culturales y proyectos comunitarios, algunas iniciativas logran destacarse no por su escala, sino por la profundidad de su propuesta. Ese parece ser el caso de La Casa de los Arbolitos , el nuevo espacio cultural que abrirá sus puertas -de la mano de la artistas Magalí Riera - este sábado 25 en Russell, Maipú , y que introduce un concepto inédito en la provincia: la gestión cultural de triple impacto.

La inauguración está prevista para las 11 y marca un hito para el departamento. No se trata solo de la apertura de una nueva sala expositiva, sino del lanzamiento de un proyecto que articula arte, desarrollo social y cuidado ambiental de manera simultánea, con una fuerte impronta territorial.

El evento de apertura será la presentación de la muestra “Vuelta a Casa” , de la artista visual y gestora cultural Magalí Riera, quien además es la directora del espacio. La exposición fue declarada de Interés Cultural tanto por la Legislatura de Mendoza como por el Honorable Concejo Deliberante de Maipú, un reconocimiento que subraya su valor simbólico y su aporte a la identidad local.

Embed - Magalí Riera

La muestra con tintes naturales

“Vuelta a Casa” propone un reencuentro con el territorio desde una perspectiva sensible y contemporánea. Las obras están realizadas con tintes naturales obtenidos a partir de descartes orgánicos y restos de poda de olivares de la zona, utilizando además agua de deshielo empleada para riego como sello de identidad. En este proceso, materiales que habitualmente se consideran desechos se transforman en pigmentos y texturas que narran el paisaje maipucino desde adentro.

Ese gesto resume la filosofía del proyecto. La Casa de los Arbolitos se presenta como el primer espacio de gestión cultural de triple impacto de Mendoza, un modelo que busca generar beneficios económicos, sociales y ambientales de forma integrada. En lugar de pensar el arte como un hecho aislado, lo concibe como una herramienta capaz de activar vínculos comunitarios, promover conciencia ambiental y generar circuitos económicos sustentables.

magalí riera Magalí Riera abre las puertas de su casa en Maipú.

Lejos de limitarse a la exhibición de obras, el espacio fue diseñado como un punto de encuentro para la comunidad y el turismo. El proyecto contempla un ciclo estacional -otoño, primavera y verano- de actividades que incluyen talleres de formación en tintes naturales, seminarios destinados a mujeres emprendedoras y visitas guiadas gratuitas orientadas a sectores vulnerables y centros de jubilados. La premisa es clara: el arte entendido como un derecho humano y como una herramienta de bienestar.

“En estos tiempos, creemos necesario generar espacios donde el arte sea sanador y, a la vez, fomente el cuidado del ambiente. Queremos que el visitante viva una experiencia sensorial que reconozca nuestra identidad maipucina”, señala Magalí Riera, sintetizando el espíritu que atraviesa la iniciativa.

obras de Magalí Riera Obra de Magalí Riera.

Una nueva capa de identidad para Maipú

Desde la perspectiva del turismo cultural, La Casa de los Arbolitos suma una nueva capa a la identidad de Maipú. Tradicionalmente asociado al vino y al olivo, el departamento incorpora ahora una propuesta que dialoga con las tendencias del turismo sustentable y experiencial. El visitante no solo recorre una muestra, sino que accede a procesos creativos, saberes locales y productos regionales integrados en una misma experiencia.

La inauguración incluirá precisamente ese enfoque sensorial. Durante la mañana del sábado, quienes asistan podrán participar de un recorrido guiado por la muestra y el taller de la artista residente, acompañado por un “Maridaje de Sabores Maipucinos”. Productores locales de aceite de oliva, conservas, chocolates artesanales y pequeñas bodegas ofrecerán degustaciones que refuerzan el vínculo entre arte, territorio y producción local.

El proyecto se sostiene a partir de un modelo de gestión colaborativo y de apoyo público-privado. Cuenta con el respaldo del programa PAR 2025 (Presupuesto Participativo) de la Municipalidad de Maipú, una inversión privada destinada al diseño del espacio con criterios de eficiencia energética y alianzas con emprendedores locales que encuentran allí un canal de difusión boutique. A su vez, la venta de experiencias artísticas para el turismo sustentable y los talleres arancelados permiten financiar las actividades gratuitas destinadas a adultos mayores y sectores vulnerables.

la casa de los arbolitos 90

Una inauguración con entrada gratuita

Con entrada gratuita, la apertura de La Casa de los Arbolitos invita a vecinos, turistas y referentes del sector cultural a conocer una propuesta que combina creación artística, conciencia ambiental y compromiso social. (Quienes deseen asistir solo deben completar el formulario aquí). En un contexto donde el turismo busca cada vez más experiencias con sentido, Maipú suma un espacio que propone mirar el arte no solo como objeto, sino como proceso, vínculo e identidad compartida.