Muerte del Indio Solari: revelaron cómo fue encontrado el líder de los Redondos

Este viernes, el rock está de luto por la muerte de Carlos “Indio” Solari , histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . A sus 77 años, el músico fue hallado sin vida en su casa ubicada en Parque Leloir entre 5 y 6 horas después de perder la vida.

Mientras avanza la investigación por la causa de muerte del cantante, se dio a conocer cómo lo encontraron esta mañana. Fue su cuidadora —de la que aún se desconoce el nombre— quien vio al músico tendido en el suelo del patio, a pocos metros de la pileta.

Según trascendió, la mujer acudió a la vivienda a las 8 de la mañana para iniciar su jornada laboral. Fue entonces que se sorprendió con el estado de Solari y no dudó en llamar inmediatamente al equipo privado de emergencias del músico. Tras el llamado, un equipo de emergencia se trasladó hasta la vivienda para brindarle atención a Solari. Sin embargo, cerca de las 8:30, constataron el fallecimiento del artista y dieron aviso a las autoridades.

La comunicación oficial de la Fiscalía General de Morón informó cómo fue el hallazgo y las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo cuando llegó la policía: "Siendo las 8.30 se tomó conocimiento de que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari. Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante la llamada de su cuidadora, quien arribó al domicilio a las 8, horario en que comenzaba su actividad”.

Cómo murió el Indio Solari

A las pocas horas de conocerse la noticia, los informes preliminares de las autoridades indicaron que el fallecimiento ocurrió por ahogamiento. Sin embargo, se aclaró que este episodio no fue accidental, sino una "cuestión fisiológica" derivada directamente del Parkinson que padecía el músico.

Además, según trascendió con el paso del tiempo, se supo que el cadáver tenía un golpe en la cabeza. Los detalles de este son ahora uno de los puntos centrales de la investigación.

Por otro lado, los peritos buscan determinar detalles específicos, como la posición del cuerpo al momento de producirse la falla fisiológica, pero sin expectativas de encontrar algún indicio que cambie la carátula.

Quién investiga la muerte del Indio Solari

A partir de ese momento se inició una causa por averiguación de causales de muerte. La investigación quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°2 de Ituzaingó.

El funcionario judicial se presentó en la vivienda ubicada sobre la calle Calixto Oyuela al 4000 para supervisar las primeras actuaciones. También dispuso la intervención de personal de la Policía Científica para realizar peritajes en la escena.

Como parte del procedimiento establecido para este tipo de casos, la Justicia ordenó la realización de una autopsia. El estudio se llevará a cabo en la morgue de Ituzaingó y buscará determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, Solari habría compartido una cena con integrantes de su familia durante la noche del jueves. Luego se habría dirigido a la zona de la pileta de la vivienda.

Las primeras hipótesis analizadas por los investigadores indican que el músico se habría descompensado en ese sector. No obstante, las circunstancias precisas del hecho permanecen bajo análisis y forman parte de la investigación judicial en curso.