Luciana Salazar dio la cara luego de ser señalada como la tercera en discordia

Ángel de Brito reveló el incómodo episodio que habría vivido Salazar en un hotel junto a un empresario y su esposa, y la modelo salió a responder.

La versión sobre un presunto romance entre Luciana Salazar y el empresario Eduardo Wassi volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que Ángel de Brito revelara un episodio que habría tenido lugar durante un viaje. En su programa de Bondi Live, el conductor contó que la modelo habría tenido que abandonar el hotel en el que se hospedaba.

Ante la pregunta sobre el motivo del cambio de alojamiento, el periodista aseguró que todo habría ocurrido después de que la esposa del hombre que la había invitado se enterara de la situación. "Porque el señor que le invitó, un 'amigo'... se enteró la esposa", contó de Brito.

La modelo se pronunció en Instagram luego de los explosivos dichos de Ángel de Brito. Frente a esta situación, Luciana Salazar decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram y manifestó su enojo por tener que salir a aclarar aspectos de su vida privada. "Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de 'mi supuesta vida personal' que están levantando en los medios", dice la primera parte de su escrito.

Luego, la modelo remarcó que jamás confirmó estar en una relación: "Primero y principal nunca de mi boca salió que yo estaba en pareja con alguien".

El descargo de Salazar. Captura de pantalla Instagram Salazarluli. "Segundo, con la 'supuesta persona que me vinculan' es un amigo soltero, tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y que compartimos momentos juntos. Esa persona nunca estuvo casada, o sea no tiene exmujer", dejó en claro la vedette.