"La rompimos": Vicky Xipolitakis esquivó la seguridad del MetLife Stadium y se sacó una foto con Tom Cruise

En medio de la cobertura televisiva del cruce entre Argentina y España, la mediática sorprendió a todos al cruzar a la estrella de Hollywood.

Vicky Xipolitakis sorprendió a sus seguidores al retratarse junto a la estrella de Hollywood en el estadio. / Instagram @victoriaxipolitakisok

La histórica final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey reunió a las personalidades más destacadas del deporte, la política y el espectáculo internacional. En medio de ese despliegue de estrellas, Vicky Xipolitakis volvió a convertirse en la gran protagonista de las plataformas digitales.

La panelista viajó a los Estados Unidos junto a Marley para llevar la cobertura exclusiva del torneo. Instagram @victoriaxipolitakisok Presente en los Estados Unidos como parte del equipo del programa Por el mundo, la panelista acompañó a Marley durante toda la cobertura televisiva previa al encuentro. A través de sus redes sociales, la mediática compartió cada detalle del color argentino, las charlas con las hermanas Nara y el imprevisto bloqueo de pasillos generado por el fuerte operativo de seguridad ante la llegada del presidente Donald Trump.

Vicky Xipolitakis y un sueño cumplido en el Mundial 2026 Sin embargo, el momento cumbre de su estadía ocurrió cuando logró acercarse a Tom Cruise. El actor norteamericano, quien tuvo una participación especial en la ceremonia de clausura brindando unas palabras de bienvenida al público antes del saque inicial, terminó posando amablemente para la cámara de la griega.

Tom Cruise formó parte del evento de clausura de la FIFA con un breve discurso ante miles de espectadores. Instagram @victoriaxipolitakisok Pese al estricto cordón de seguridad que custodiaba a la figura de Misión Imposible, Xipolitakis consiguió su preciada selfie y la publicó inmediatamente en su cuenta de Instagram.