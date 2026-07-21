"La rompimos": Vicky Xipolitakis esquivó la seguridad del MetLife Stadium y se sacó una foto con Tom Cruise
En medio de la cobertura televisiva del cruce entre Argentina y España, la mediática sorprendió a todos al cruzar a la estrella de Hollywood.
La histórica final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey reunió a las personalidades más destacadas del deporte, la política y el espectáculo internacional. En medio de ese despliegue de estrellas, Vicky Xipolitakis volvió a convertirse en la gran protagonista de las plataformas digitales.
Presente en los Estados Unidos como parte del equipo del programa Por el mundo, la panelista acompañó a Marley durante toda la cobertura televisiva previa al encuentro. A través de sus redes sociales, la mediática compartió cada detalle del color argentino, las charlas con las hermanas Nara y el imprevisto bloqueo de pasillos generado por el fuerte operativo de seguridad ante la llegada del presidente Donald Trump.
Vicky Xipolitakis y un sueño cumplido en el Mundial 2026
Sin embargo, el momento cumbre de su estadía ocurrió cuando logró acercarse a Tom Cruise. El actor norteamericano, quien tuvo una participación especial en la ceremonia de clausura brindando unas palabras de bienvenida al público antes del saque inicial, terminó posando amablemente para la cámara de la griega.
Pese al estricto cordón de seguridad que custodiaba a la figura de Misión Imposible, Xipolitakis consiguió su preciada selfie y la publicó inmediatamente en su cuenta de Instagram.
"Gracias Selección Argentina por representar a todo un país con el corazón y jugar todos los partidos con el cuerpo y el alma. Orgullosa de ustedes, ¡son los mejores!", escribió emocionada. Para cerrar su posteo, le agradeció a la producción de Telefe por esta "gran e inolvidable oportunidad" y sintetizó con su alegría habitual: "La rompimos".