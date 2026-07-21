Avengers Doomsday lanzó su primer tráiler oficial: cuándo se estrena y los nuevos detalles revelados
Con la vuelta de Robert Downey Jr. en un rol villano y la incorporación de los X-Men, los detalles del avance que revoluciona a las redes.
La espera terminó para los fanáticos del universo de los superhéroes. Este lunes 20 de julio, Marvel Studios lanzó de manera oficial el ansiado tráiler de Avengers: Doomsday, la producción llamada a ser el gran evento cinematográfico que marcará el cierre de la narrativa del multiverso.
Lo nuevo de Avengers en un nuevo tráiler oficial
El avance muestra la masiva reunión de los héroes para enfrentar una amenaza sin precedentes: el Doctor Doom. El mítico personaje estará interpretado por Robert Downey Jr., quien genera enorme expectativa con su regreso a la franquicia en este nuevo rol antagónico.
Uno de los puntos más comentados por los fanáticos es la reaparición de Chris Evans como el Capitán América y su esperado reencuentro en pantalla con el Thor de Chris Hemsworth. A ellos se suman las incorporaciones definitivas de los personajes de la saga X-Men, como el Profesor Xavier, Magneto y el Gambito de Channing Tatum.
El elenco es verdaderamente multitudinario. A figuras consolidadas como Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd y Tom Hiddleston, se incorporan las estrellas de los 4 Fantásticos —encabezadas por Pedro Pascal y Vanessa Kirby— junto al equipo de los Thunderbolts con Florence Pugh al frente.
La superproducción promete batir récords de taquilla en todo el mundo y servirá como punto de culminación para las últimas etapas del estudio. Con esta impactante carta de presentación, la película ya tiene fecha confirmada para su desembarco en las salas de cine el próximo 17 de diciembre.