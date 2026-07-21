Avengers Doomsday lanzó su primer tráiler oficial: cuándo se estrena y los nuevos detalles revelados

Con la vuelta de Robert Downey Jr. en un rol villano y la incorporación de los X-Men, los detalles del avance que revoluciona a las redes.

El estreno se espera para el mes de diciembre. / Captura trailer

La espera terminó para los fanáticos del universo de los superhéroes. Este lunes 20 de julio, Marvel Studios lanzó de manera oficial el ansiado tráiler de Avengers: Doomsday, la producción llamada a ser el gran evento cinematográfico que marcará el cierre de la narrativa del multiverso.

Lo nuevo de Avengers en un nuevo tráiler oficial El avance muestra la masiva reunión de los héroes para enfrentar una amenaza sin precedentes: el Doctor Doom. El mítico personaje estará interpretado por Robert Downey Jr., quien genera enorme expectativa con su regreso a la franquicia en este nuevo rol antagónico.

El primer adelanto audiovisual de la película causó furor inmediato en las plataformas digitales. Instagram @benditospoiler Uno de los puntos más comentados por los fanáticos es la reaparición de Chris Evans como el Capitán América y su esperado reencuentro en pantalla con el Thor de Chris Hemsworth. A ellos se suman las incorporaciones definitivas de los personajes de la saga X-Men, como el Profesor Xavier, Magneto y el Gambito de Channing Tatum.

Los personajes históricos de la saga 4 Fantásticos formarán parte oficial de la alianza defensora del multiverso. Instagram @benditospoiler El elenco es verdaderamente multitudinario. A figuras consolidadas como Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd y Tom Hiddleston, se incorporan las estrellas de los 4 Fantásticos —encabezadas por Pedro Pascal y Vanessa Kirby— junto al equipo de los Thunderbolts con Florence Pugh al frente.