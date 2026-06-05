Murió el Indio Solari a los 77 años: los "ricoteros" se autoconvocaron en Plaza de Mayo

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El comunicado de la AFA por la muerte del Indio Solari

"El fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular", se puede leer en el título del comunicado que publicó la Asociación de Fútbol Argentino tras la partida del cantante.

En el texto, la AFA reconoció que la obra de Carlos Solari "acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares".

"Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos", expresaron.