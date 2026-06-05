Murió el Indio Solari a los 77 años: los "ricoteros" se autoconvocaron en Plaza de Mayo
El mítico cantante argentino falleció este viernes a sus 77 años. Tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.
El mítico cantante argentino falleció este viernes a sus 77 años. Tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.
Carlos el "Indio" Solari murió este viernes a los 77 años. Fue el legendario líder y vocalista de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El emblemático cantante argentino tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017. Falleció en su domicilio de Parque Leloir, ubicado en Ituzaingó.
Este viernes, su cuidadora encontró al célebre artista sin vida, cerca de las 8 de la mañana en su vivienda en Parque Leloir. Según trascendió, la mujer llegó al docimilio para iniciar su jornada laboral acompañando a Solari, y fue entonces cuando lo vio tirado en la zona del patio, a metros de su pileta.
Tras verlo en esa situación, llamó al equipo privado de emergencias médicas del Indio Solari.
"El fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular", se puede leer en el título del comunicado que publicó la Asociación de Fútbol Argentino tras la partida del cantante.
En el texto, la AFA reconoció que la obra de Carlos Solari "acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares".
"Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos", expresaron.
El comunicado oficial de la AFA.
Este viernes, Máximo Kirchner llegó a la casa del artista, ubicada en el barrio de Parque Leloir, en partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo pudieron captar las cámaras de televisión que están en el lugar, el diputado nacional le insistió al personal policial que se encontraba resguardando la zona.
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, se pronunció sobre la muerte del emblemático musico, que fue sumamente crítico de la gestión libertaria.
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el legado artístico del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, escribió.
Mientras continúa la conmoción por la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari en su residencia de Parque Leloir, los informes preliminares de las autoridades indicaron que el fallecimiento ocurrió por ahogamiento. Sin embargo, se aclaró que este episodio no fue accidental, sino una "cuestión fisiológica" derivada directamente del Parkinson que padecía el músico.
Según la información del parte policial difundida por el programa Desayuno Americano, la causa oficial del deceso se caratuló como muerte natural. El tipo de complicaciones que sufría Solari son propias del cuadro clínico avanzado de la enfermedad, lo que permitió a los médicos certificar el hecho como natural.
Miles de seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Indio Solari se autoconvocaron para realizar una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo. El encuentro está previsto para este viernes a las 18 y surgió de manera espontánea a través de las redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a organizar una despedida colectiva para una de las figuras más influyentes del rock nacional.
La convocatoria busca homenajear al músico con banderas, canciones y el tradicional espíritu ricotero que acompañó durante décadas cada presentación de Los Redondos. La reunión se produce luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, un hecho que generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre varias generaciones de seguidores que encontraron en sus letras una marca indeleble de la cultura popular argentina.
Skay Beilinson compartió una conmovedora carta en su cuenta de Instagram para despedir al Indio Solari e hizo un importante anuncio.
"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor", dice la primera parte del posteo del guitarrista.
En su última entrevista, el Indio Solari habló de la muerte, la poesía y el presente. Las frases que hoy cobran un significado especial.
"No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede", expresó durante la entrevista.
Mario Pergolini anunció la muerte del Indio Solari al aire, se mostró conmocionado y decidió tomar una importante medida.
Visiblemente afectado, el conductor interrumpió la programación para comunicar la noticia. "Falleció el Indio Solari. Reiteramos, falleció el Indio Solari, que en paz descanse", expresó al aire, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del histórico músico.
La casa donde habría muerto este viernes Carlos Alberto "Indio" Solari, ubicada en la calle General José Aguirre, Ituzaingó, recibió a efectivos policiales en las últimas horas. Según trascendió, desde la UFI 2 Ituzaingó apuntaron a una causa de muerte natural a raíz del Parkinson que padecía.
Por directivas de dicha UFI, patrulleros de la Policía Bonaerense se trasladaron a la residencia de Parque Leloir, de manera preventiva, ya que se espera la llegada de fanáticos del cantante. Sin embargo, se informó que "no esperan incidentes".
luto en la música y en el peronismo
Un caso atípico
pese a las críticas del indio