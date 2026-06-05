El comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari que confirmó cómo será la despedida al artista

La conmoción por la muerte del Indio Solari sigue generando una fuerte repercusión entre sus seguidores. Horas después de conocerse la noticia, la cuenta de Instagram del cantante (@Indiosolarioficial) compartió un emotivo comunicado para despedirlo y brindar detalles sobre cómo serán su último adiós.

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio- su cuerpo, su manifestación física- ya no está", dice la primera parte del texto.

El legado del cantante sigue más vivo que nunca en el corazón de las millones de personas que lo acompañaron durante décadas.

El comunicado también hizo referencia al impacto que provocó la partida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", señalaron, en alusión al vínculo que el cantante mantuvo durante décadas con su público.

"Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación", escribieron, al tiempo que informaron que la despedida íntima quedará reservada para sus familiares y seres queridos.

Indio Solari Instagram El comunicado que compartió la cuenta oficial de Instagram del artista. Captura de pantalla Instagram Indiosolarioficial.

En ese sentido, adelantaron que próximamente se darán a conocer los detalles de un homenaje abierto para quienes deseen darle el último adiós. "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", indicaron en el posteo.

El mensaje concluyó con una invitación a recordar el legado del Indio Solari a través de la música y los valores que transmitió a lo largo de su carrera. "Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó, Graciosos y valientes", concluyó la publicación.