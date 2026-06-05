Dolor profundo en el rock nacional: murió el Indio Solari

La muerte del Indio Solari provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. A los 77 años, falleció en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo con la información a la que accedió Teleshow, se realizará una autopsia de rutina para determinar oficialmente la causa del deceso.

Alejado históricamente de la exposición mediática, el artista tuvo su última aparición pública en mayo de este año. Lo hizo a través de un mensaje difundido con motivo de la entrega del título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires, una de las últimas distinciones que recibió en vida.

Figura central e irrepetible del rock argentino, Solari construyó una carrera que atravesó generaciones. En 1975 impulsó en La Plata el nacimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. Con esa banda editó nueve discos de estudio y se convirtió en protagonista de uno de los fenómenos culturales más importantes de la música nacional hasta la separación del grupo en 2001.

Tras varios años de silencio artístico, regresó en 2004 con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que publicó una serie de trabajos discográficos que incluyeron El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte. Paralelamente, también desarrolló una faceta literaria y continuó produciendo material desde el estudio.

Su último concierto presencial tuvo lugar en marzo de 2017 en Olavarría. Aquella convocatoria multitudinaria reunió a cientos de miles de seguidores, aunque quedó marcada por graves problemas organizativos que derivaron en una jornada trágica. Con el paso de los años, el músico redujo cada vez más sus apariciones debido a los problemas de salud que enfrentaba.

Luego de hacer público que padecía Parkinson, confirmó en 2023 que no volvería a presentarse en escenarios. Sin embargo, nunca abandonó la actividad creativa. En 2020 participó de un espectáculo mediante tecnología holográfica y, dos años más tarde, presentó El Mister y los Marsupiales Extintos, una propuesta musical experimental desde la que difundió nuevas composiciones a través de YouTube.

En sus últimos tiempos también mantuvo colaboraciones con artistas de distintas generaciones. Entre ellas se destacó su participación junto a Wos en la canción Quemarás, uno de los trabajos más recientes que compartió con el público.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos. En 1995 fue distinguido con el Diploma al Mérito de los Premios Konex entre los mejores cantantes de la década, mientras que en 2015 obtuvo el Konex de Platino como mejor cantante de rock.