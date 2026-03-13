El Indio Solari rompió el silencio con un anuncio que paraliza al rock argentino

A una década de su presentación más multitudinaria, el artista prepara algo inédito y los fanáticos ya no pueden más con la espera.

El Indio Solari sacudió las redes con un adelanto de su histórico show en Tandil.

El universo del rock nacional quedó paralizado ante el último movimiento del Indio Solari en el mundo digital. A través de sus canales oficiales, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota soltó una bomba que promete sacudir la nostalgia de miles de seguidores.

el-indio.solari Unas 250.000 personas asistieron a la "misa ricotera" en el Hipódromo bonaerense en 2016. NA Con un video minimalista pero de alto impacto, el músico adelantó que prepara un lanzamiento especial sobre uno de los hitos más imponentes de su trayectoria solista. La frase fue lapidaria y no necesitó más explicaciones para volverse viral: “Tandil 2016. Muy pronto”.

¿Llega el registro completo de la noche más masiva del Indio Solari? La expectativa es total porque, hasta el día de hoy, los fieles de la "misa" solo contaban con grabaciones parciales o videos grabados por el público que circulaban de forma precaria en la web. La publicación del Indio en Instagram se interpreta como la confirmación de que el registro audiovisual íntegro y oficial del concierto finalmente verá la luz.

indio solari post "Tandil 2016. Muy pronto": la frase que desató la euforia entre los seguidores del "Mister". Instagram @indiosolarioficial Aquel 12 de marzo de 2016, junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari congregó a unas 250.000 almas en una jornada que quedó grabada a fuego como una de las demostraciones de fervor popular más grandes de la historia argentina.

Tandil siempre fue un territorio sagrado para el cantante, habiendo sido sede de encuentros épicos en 2008, 2010 y 2011. Sin embargo, la cita de hace diez años tuvo una mística diferente, cargada de una emotividad que hoy reaparece en los comentarios de sus seguidores.