La frase con la que el Indio Fernández dejó expuesto el ciclo de Esteban Solari en Godoy Cruz

Godoy Cruz ganó su primer partido en el campeonato y todo es alegría. El desahogo, tal como lo plantearon los propios protagonistas, fue gigante, teniendo en cuenta el arranque del semestre, con 6 partidos sin triunfos en el Torneo Clausura y con la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana .

Por el contexto, y por las formas en las que llegó, el de este lunes ante Platense (3 a 1) fue un triunfo más que celebrado . Casi un tiempo y medio con un hombre menos por la expulsión de Santino Andino , de visitante ante el último campeón, con contundencia, con buenos goles y con algunas figuras destacadas, fueron algunos de los condimentos que magnificaron una victoria sufrida y necesaria.

Justamente fue el capitán, referente y figura indiscutida del Tomba en los últimos años, Nicolás Fernández , quien habló luego del partido y dejó algunos conceptos. Entre ellos, lanzó un comentario que, por supuesto, se interpretó como un tiro por elevación al anterior DT del Expreso, Esteban Solari , quien incluso lo marginó del equipo en algunos momentos del año. "La verdad que desde que llegó el Tino ( Walter Ribonetto ) estamos muy unidos", dijo el Indio apenas terminó el partido.

El ex DT de Godoy Cruz, Esteban Solari, quien se fue luego de la derrota con Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Fue un desahogo tremendo, terminé muy cansado, con uno menos no es fácil. La verdad que desde que llegó el Tino estamos muy unidos, ellos lo demuestran en el banco y nosotros en la cancha", expresó el volante uruguayo.

Al mismo tiempo, destacó: "Hoy nos llevamos los tres puntos, que creo que este grupo se lo merece, es el premio al esfuerzo".

Y completó, respecto a los objetivos del Tomba en el torneo: "Las aspiraciones, por lo que venimos haciendo estos años son altas, pero vamos a ir partido a partido, ganando confianza. Hoy vamos a disfrutar este triunfo, creo que somos justos ganadores".

Godoy Cruz venció ayer a Platense 3 a 1 en el estadio de Vicente López y pudo alejarse de Talleres y Aldosivi, hoy los rivales directos en la lucha por no descender. El Tomba ahora tendrá dos semanas de trabajo pensando en el próximo compromiso, por la fecha 8, de local ante Barracas Central, el próximo domingo 13 de septiembre, a las 14.30, en el estadio Feliciano Gambarte.