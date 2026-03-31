Julián Álvarez se aleja del radar del Barcelona: quién es el nuevo "9" que gana terreno

El posible traspaso de Julián Álvarez al Barcelona comienza a diluirse. En las últimas horas, desde el entorno del club catalán trascendió que la dirigencia habría modificado su hoja de ruta en el mercado de pases, alejándose del delantero argentino como principal objetivo para la próxima temporada.

La decisión estaría vinculada a un cambio de enfoque impulsado por la cúpula deportiva encabezada por Joan Laporta , recientemente reelecto como presidente. En este nuevo escenario, el club analiza perfiles alternativos para reforzar la delantera ante la futura salida de Robert Lewandowski.

Según publicó el Diario AS, el director deportivo Deco propuso una variante concreta que comenzó a ganar fuerza dentro del área de scouting. Se trata de un atacante con características distintas, pero con proyección y margen de crecimiento.

El futbolista en cuestión es Omar Marmoush, delantero egipcio que actualmente forma parte del Manchester City. En el conjunto inglés, su protagonismo es limitado debido a la competencia interna con figuras como Erling Haaland y Jérémy Doku.

”En los últimos meses, se le ha relacionado con el Barça. En su trabajo de scouting para fichar un nueve con vistas a la próxima temporada, Deco tiene su nombre subrayado como una de las opciones. Buen manejador con ambas piernas”, señaló el mencionado sitio al referirse al interés del club catalán.

Omar Marmoush Barcelona intentaría fichar a Omar Marmoush. Instagram @marmoush

La posible irrupción de Marmoush en la agenda azulgrana modificaría el panorama para Álvarez, cuyo nombre había circulado con fuerza en semanas anteriores como candidato a reforzar el ataque del equipo.

Laporta ya había enfriado la operación

Más allá de los rumores iniciales, el propio Joan Laporta había bajado el tono sobre una eventual incorporación del delantero de la Selección argentina. En una entrevista concedida a Cadena Ser, dejó entrever que no se trata de una prioridad absoluta.

“Es un gran jugador, que dicen que funcionaría en el sistema del Barça. Primero, él debería mostrar su voluntad para venir y que fuera a un precio renovable. ¿Vendrá un delantero centro? De momento tenemos a Lewandowski y Ferran. No es incompatible que venga otro, pero ya se verá, Deco está trabajando en ello”, expresó el dirigente el pasado 10 de marzo.

julian alvarez Para Laporta, Julián Álvarez no es prioridad. Instagram @juliaanalvarez

En paralelo, este giro en la planificación deportiva representa un alivio para el Atlético de Madrid, que en las últimas semanas había seguido con atención la evolución del interés del Barcelona por Álvarez. Incluso, el tema generó debate entre hinchas y voces cercanas al club madrileño.

Por ahora, el escenario parece haber cambiado: mientras el Barcelona explora nuevas alternativas, el futuro inmediato del delantero argentino se mantiene lejos del Camp Nou.