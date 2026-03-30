Quién es Nicolò Tresoldi, el nuevo "europibe" que está en el radar de la Selección argentina

Mientras la Selección argentina proyecta su renovación a futuro, el foco también está puesto en talentos con raíces nacionales que se destacan en el exterior. En ese mapa global apareció un nombre que empieza a ganar protagonismo: Nicolò Tresoldi , delantero de 21 años que atraviesa un gran momento en Europa .

Su historia combina distintas identidades futbolísticas. Nació en Italia, creció en Alemania —donde se formó como jugador— y hoy brilla en el fútbol belga. Pero hay un detalle que lo conecta directamente con la Albiceleste y abre una puerta concreta.

La clave está en su vínculo familiar: su madre es argentina. Ese lazo le permite ser elegible para representar al seleccionado campeón del mundo , que ya realizó un primer acercamiento para manifestarle su interés de cara al futuro.

El crecimiento de Tresoldi no es casualidad. En el Brujas se consolidó como una pieza clave en ataque y sus números lo respaldan: suma más de 20 goles en la temporada y fue determinante tanto en su liga como en el plano internacional.

Sus actuaciones en la Champions League lo terminaron de instalar en el radar europeo, especialmente tras marcarle a rivales de peso como Atlético de Madrid y Barcelona. Ese rendimiento despertó el interés de clubes importantes, entre ellos el Arsenal.

tresoldi2 El joven atacante Nicolò Tresoldi, figura en Bélgica y en juveniles de Alemania, es seguido de cerca por la Albiceleste. Instagram @niktres

A nivel de selecciones juveniles, su impacto también es inmediato. En el Europeo Sub 21 se convirtió en una de las grandes figuras, liderando la tabla de goleadores con seis tantos en igual cantidad de partidos.

Una decisión abierta entre tres caminos

A pesar del interés argentino, el futuro internacional del delantero todavía no está definido. Actualmente representa a Alemania en categorías juveniles, pero su lugar de nacimiento también le permite jugar para Italia.

Desde su entorno reconocen que no será una elección simple. A diferencia de otros casos recientes, el proceso podría extenderse en el tiempo debido a los múltiples factores en juego.

tresoldi1 Tresoldi atraviesa un gran presente en Europa y analiza su futuro internacional. Instagram @niktres

Sin embargo, su propia voz dejó entrever una conexión especial con Argentina, marcada por lo familiar y lo cultural: “Hay un poco de guerra, porque mi mamá es de River. Para ella Argentina es muy importante y en casa hablamos de eso. La Bombonera es muy linda, me encanta, y también los que jugaron allí”.

Tresoldi, en la mira de la Selección argentina

En los últimos años, la Selección argentina logró sumar jugadores nacidos en el exterior que terminaron inclinándose por la camiseta albiceleste. Los casos de Nicolás Paz y Alejandro Garnacho son ejemplos claros de una política que busca ampliar el universo de talento.

En ese contexto, Tresoldi aparece como una de las apuestas más interesantes de cara al recambio generacional. Su presente, sumado a su proyección, lo convierten en un objetivo atractivo para el cuerpo técnico.

Por ahora, no hay definiciones. Pero con tres opciones sobre la mesa y un futuro en ascenso, cada paso del delantero será seguido de cerca. En Argentina, al menos, la ilusión ya empezó a tomar forma.