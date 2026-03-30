Scaloni se quebró al contar un duro momento de la intimidad de la Selección y terminó la conferencia: "Fue muy emotivo"

Una sensible pregunta llevó a Lionel Scaloni a estar al borde de las lágrimas antes del amistoso entre Argentina y Zambia en la Bombonera. ¿Qué pasó?

Scaloni, al borde de las lágrimas en Ezeiza por una noticia que sacudió a la Selección.

El clima en el predio de Ezeiza cambió por completo cuando Lionel Scaloni tocó un tema que todavía no sanó puertas adentro: la grave lesión de Joaquín Panichelli. Y lo que empezó como una respuesta más, terminó en un momento cargado de emoción que obligó al DT a finalizar la conferencia previa al amistoso con Zambia.

Después del triunfo frente a Mauritania ya se lo había visto conmovido por la rotura de ligamentos cruzados que dejará al delantero de Racing de Estrasburgo ya afuera del Mundial (peleaba mano a mano con el Flaco López), pero esta vez el entrenador de la Selección argentina fue más allá y se quebró en vivo.

Scaloni habló de la lesión de Panichelli, se emocionó y debió cortar la conferencia "Es muy difícil... Hemos hablado con él. Se tomó incluso la molestia de venir al predio, después de que le dieran el resultado. Se podría haber quedado en el hotel tranquilamente, y vino acá y pidió hablar con nosotros. Muy emotivo. Y todo lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía", expresó en primera instancia, con la voz cada vez más cargada.

Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Joaquín Panichelli y dio por terminada la conferencia. Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Joaquín Panichelli y dio por terminada la conferencia. Video: DSports Lejos de quedarse ahí, el Gringo profundizó sobre lo que representa la baja de Panichelli, no solo desde lo futbolístico, sino también en lo humano: "Lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente. Es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance. Fue así, ya la tuvo. Y la verdad es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien".