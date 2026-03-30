Lionel Scaloni ya entregó una prelista de 55 jugadores para el Mundial: "Se la pasamos a la AFA"

El DT de la Selección argentina reveló que "tiene bastante clara" la nómina definitiva y explicó en qué se basará a la hora de recortarla a 26 nombres.

A medida que se acerca el Mundial, Lionel Scaloni avanza con una de las decisiones más delicadas del ciclo: definir quiénes estarán en la lista definitiva y quiénes quedarán afuera. En la previa del amistoso ante Zambia en la Bombonera, el DT confirmó que ya existe una base amplia de futbolistas, aunque todavía resta el recorte más difícil.

“La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA y la tendrán que pasar después a la FIFA. Sobre la de 26 creo que en cuanto a porcentaje estamos pasados y va a haber que ir descartando en base al rendimiento, no hay otra”, explicó el técnico de la Selección argentina, dejando en claro que la competencia sigue abierta.

La revelación de Scaloni sobre la lista para el Mundial 2026 Teniendo presente el preocupante rendimiento ante Mauritania, Scaloni no esquivó el análisis reciente las señales de alerta dentro del cuerpo técnico. “El partido del otro día pudo haber sido una alerta, pero son cosas que como entrenador uno va tomando y después se decidirá al final. Pensaremos en el bien del equipo y a partir de ahí tomaremos decisiones”, aseguró en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni confirmó que ya entregó una prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. Lionel Scaloni confirmó que ya entregó una prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. Video: DSports Si bien el panorama general está bastante encaminado, el Gringo remarcó que nada está cerrado. “La lista la tengo bastante clara, pero si después los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas”, advirtió, marcando que el presente de cada jugador será determinante para cerrar la lista a fines de mayo.