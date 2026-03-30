Papelón de Newell's y bombazo de su DT tras quedar eliminado en Copa Argentina con los suplentes de Acassuso

Con apenas cinco partidos dirigidos, Frank Darío Kudelka recibió otro mazazo como DT de Newell's y fue lapidario en conferencia. ¿Puso en duda su continuidad?

Newell's atraviesa los tiempos más oscuros de su historia y no para de recibir mazazos, pero lo que le pasó en 32avos. de final de la Copa Argentina no tiene explicación alguna. El equipo de Frank Darío Kudelka cayó derrotado por 2-0 ante Acassuso, club recién ascendido a la Primera Nacional y que ni siquiera jugó con sus habituales titulares.

El dato que refleja el papelón de la Lepra en el torneo más federal del país es realmente alarmante: 6 de los 11 jugadores que salieron a la cancha del frente quemero todavía no habían sumado minutos en lo que va del 2026 (cinco partidos). Pese a esto, el elenco rosarino volvió a dejar una imagen paupérrima y profundizó aún más su crisis.

El explosivo descargo de Kudelka tras el golpazo de Newell's ante los suplentes de Acassuso En ese contexto, a Kudelka se lo vio visiblemente golpeado tras la durísima eliminación en cancha de Atlético Rafaela, la tercera en cinco partidos desde que comenzó su segundo ciclo como DT de Newell's. "A veces uno se queda sin recurso y herramientas para poder cambiarlo, no quiero decir cosas que después me arrepienta. No tengo muchos argumentos para dar explicaciones extensivas como las di en otro momento", lamentó en conferencia de prensa.

Las explosivas declaraciones de Frank Darío Kudelka tras el papelón de Newell's en 32avos. de la Copa Argentina. Las explosivas declaraciones de Frank Darío Kudelka tras el papelón de Newell's en 32avos. de la Copa Argentina. Video: ESPN A poco más de un mes de haber asumido en el cargo, el extécnico de Huracán empezó a sembrar dudas sobre su futuro: "De positivo no sé que se puede sacar, no quiero decir cosas que después me arrepiento. Entiendo que son partidos, que después de haber ganado y jugar bastante bien, te tiene que catapultar en hacerlo parecido para empezar la recuperación, si bien tuvimos momentos favorables, cuando tenemos que defender no lo hacemos y cuando lo tenemos que meter, no lo hacemos, vamos para adelante y volvemos para atrás, hay mucho desequilibrio".