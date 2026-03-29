Lucas Blondel marcó un golazo para Huracán: el festejo de Morena Beltrán en la tribuna

Lucas Blondel hizo su primer gol con la camiseta de Huracán y le dio el triunfo ante Olimpo. En las gradas estaba alentándolo Morena Beltrán, su pareja.

Huracán venció 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca este domingo por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio UNO de La Plata. En un duelo más parejo de lo esperado y que se había ido 1-1 al entretiempo, los de Parque Patricios se quedaron con el triunfo gracias a un golazo de Lucas Blondel.

El lateral derecho de 29 años, que llegó al Globo hace unas semanas tras estar colgado durante meses en Boca, marcó esta tarde su primer tanto en su nuevo club. Fue al minuto 61 con una espectacular definición de zurda desde afuera del área tras un rebote, lo que hizo estallar a toda la hinchada quemera de alegría en las tribunas.

El golazo de Blondel y el festejo de Morena Beltrán El golazo de Blondel y el festejo de Morena Beltrán Allí, en las gradas, estaba también Morena Beltrán, su pareja desde 2024 y su prometida desde enero de este 2026. La reconocida periodista deportiva gritó con euforia el gol que le permitió a su compañero darle la victoria a su equipo y volver a festejar después de un año muy difícil desde lo profesional.

"Así es la vida del futbolista. A veces te toca estar afuera por un tiempo, pero lo importante es mantenerte preparado para cuando llegue la oportunidad. En este tiempo me di cuenta que valió la pena todo el esfuerzo. Acá estoy volviendo a sentirme jugador y estoy agradecido al club por la oportunidad", apuntó Blondel en diálogo con la prensa luego de ser elegido el mejor jugador del partido.