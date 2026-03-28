Con un gol de Maravilla, Racing venció con lo justo a San Martín de Formosa, antes del clásico con el Rojo

En la cancha de Banfield, Racing derrotó por la mínima diferencia a los formoseños en su debut en la Copa Argentina y se clasificó a 16avos de final.

Adrián Martínez definió de zurda con el arco vacío tras la gran asistencia de Conechny.

Racing Club derrotó 1-0 a San Martín de Formosa, en un encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina que se disputó en el estadio Florencio Sola de Banfield bajo el arbitraje de Andrés Gariano. El equipo formoseño terminó con 10 hombres por la expulsión de Gervasio Nuñez.

A los 34 minutos, Adrián “Maravilla” Martínez convirtió el único gol del encuentro, tras una habilitación de Tomás Conechny en el área chica, previo centro de Gastón Martirena desde la derecha.

El gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing Maravilla Martínez la empujó para el 1-0 de Racing Maravilla Martínez la empujó para el 1-0 de Racing. TyC Sports A los 10 minutos del segundo tiempo, el equipo formoseño se quedó con diez jugadores, ya que fue expulsado Gervasio Núñez, por doble amarilla. Era tarjeta roja directa.

Racing sostuvo el ritmo y fue superior pese a no brillar. Generó varias chances claras, pero le faltó eficacia para ampliar la ventaja. Los ingresos de Baltasar Rodríguez y el debutante Gonzalo Sosa le dieron frescura en ataque y armaron buenas sociedades, aunque sin precisión en la definición. Incluso hubo dos tiros al travesaño que pudieron liquidarlo.

Con uno menos, San Martín quedó obligado a arriesgar, pero el plan de Costas funcionó: ganó, rotó jugadores, sumó minutos y evitó lesionados. Ahora, con la clasificación asegurada, Racing ya piensa en el clásico ante Independiente.