La picante decisión de Lionel Messi tras el triste 2-1 de Argentina ante Mauritania

La Selección argentina jugó un pálido partido en la Bombonera ante el humilde elenco africano y Messi tuvo un accionar pocas veces visto en él. ¿Qué pasó?

Messi jugó los últimos 45' en la preocupante actuación de la Selección ante Mauritania a menos de tres meses del Mundial.

En la primera prueba de marzo, la Selección argentina le ganó 2-1 a Mauritania en un amistoso que, de igual manera, dejó más dudas que certezas. Ni la presencia de Lionel Messi, que inició desde el banco y jugó todo el complemento, hizo que la Albiceleste pueda imponerse con autoridad al humilde combinado africano, que jugó el partido de su vida en la Bombonera.

Lejos de ese show de goles que esperaban ver los hinchas, el equipo de Lionel Scaloni tuvo una actuación muy floja y terminó abajo en una estadística que preocupa y mucho: el visitante, que ocupa el puesto 115 en el ranking FIFA, superó ampliamente a los campeones del mundo en cantidad de remates totales (fueron 11 a favor contra 7 si contamos todo el partido).

Lionel Messi no dio declaraciones tras el Argentina-Mauritania En ese sentido, la bronca post encuentro no solo quedó marcada en el Dibu Martínez -fue muy autocrítico por el rendimiento- sino que también en el propio Messi. A diferencia del arquero, la Pulga se retiró de la cancha de Boca sin brindar declaraciones en campo de juego ni tampoco en zona mixta, una escena que no suele ser habitual en los partidos de la Selección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037709111253467496&partner=&hide_thread=false ¡TODOS QUERÍAN UNA FOTO CON EL CAPITÁN!



La delegación de Maurtania abordó a Messi tras el final del encuentro. El 10 de #Argentina tuvo que retirarse del campo escoltado. pic.twitter.com/1Y5Cn8daTR — TyC Sports (@TyCSports) March 28, 2026 Tras el pitazo final, el 10 no pudo disimular su calentura encaró directamente hacia la boca del túnel con destino al vestuario. Lo hizo escoltado por agentes de seguridad ante la invasión de la delegación de Mauritania, que entró en patota y muriéndose por una foto junto al astro argentino.